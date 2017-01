Personas mayores suelen ser invitadas al programa de Juan y Medio en España, transmitido por el Canal Sur, para compartir las anécdotas más curiosas que le han pasado a lo largo de sus vidas. Y en esta oportunidad, la invitada Eloísa sorprendió a todos al presentador, asistentes y televidentes al quedarse dormida durante la entrevista en vivo. El divertido momento se volvió viral en Facebook.

Juan y Medio realizaba con toda normalidad la entrevista, cuando de pronto detuvo su conversación con el otro invitado para decir: "No sé si estamos ante una muerte en directo o que simplemente que Eloísa se ha quedado dormida". Ante esta escena, las risas del público no tardaron, pero aún así Eloísa no despertaba.





El público no podía contener las carcajadas y, de pronto, Juan y Medio decidió hacerle creer que el programa había terminado, apagó las luces, con ayuda de su familiar y despertó a Eloísa para decirle que se encontraba sola en el sofa y que ya todos se habían ido a sus casas.