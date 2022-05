Una joven se quejó por el reducido espacio que había entre asientos en un avión y la aerolínea lowcost, en la que viajó, se burló de esta crítica de la pasajera.

La protagonista de este suceso es Bianka Randell. Hace unos días esta joven tomó un vuelo de la aerolínea irlandesa por España y quedó disconforme con algo que le sucedió durante el viaje.

Según Randell, el lugar que le tocó en el avión tenía muy poco espacio entre asientos, lo cual se volvió un gran dificultad para ella que es una persona "alta". Es por eso que tuvo que viajar por horas imposibilitada de estirar sus piernas.

sintiéndome una vez más discriminada x ser alta gracias a @Ryanair pic.twitter.com/gj5YhBszDw — Bianka Randell��✨ (@BiankaRandell) May 24, 2022

“Sintiéndome una vez más discriminada por ser alta gracias a @Ryanair”, escribió la joven junto a la imagen que deja ver sus piernas en el poco espacio entre asientos que tenía su vuelo. En poco tiempo, la publicación de Bianka se viralizó en la red social Twitter.

Generalmente, este tipo de cuestionamiento de los pasajeros suele ser ignorado por ciertas empresas o incluso, en caso de responder, les prometen a sus clientes que considerarán su queja y en poco tiempo habrá una solución al respecto. No obstante, la aerolínea Lowcost Ryanair tomó otra decisión.

En el posteo, la compañia no se muestra nada preocupada por solucionar sus falencias, sino que eligió burlarse de la joven y su particular queja sobre el espacio entre asientos. “Venga, a doblar las rodillas”, escribió la cuenta oficial de la aerolínea junto con un emoji de aplausos.

Venga, a doblar las rodillas ���� https://t.co/VzXs0osYIv — Ryanair España (@Ryanair_ES) May 25, 2022

El tuit de la aerolínea generó una gran repercusión en la red social del pajarito, al punto que recibió más 53 mil me gusta y cerca de 6.500 comentarios de los usuarios, que en su mayoría estaban indignados con la empresa por cómo se tomaron con humor esta situación.

“Creo que no he visto peor intento de ser un/a CM que este. Está todo mal. No es gracioso reírte de una persona concreta y señalar desde una cuenta de empresa a una persona individual por quejarse de un problema que existe. Esto parece bullying, por favor”, “Igual deberías arreglar el problema del espacio en vez de hacer humor, ¿no?", “Reírse de las quejas de los clientes es lo peor. No se puede caer más bajo”, fueron sólo algunas de las críticas de los internautas al tuit de la lowcost.

Por su parte, hubo usuarios que se quejaron de otros aspectos de esta misma aerolínea y la comodidad de sus vuelos. Sin embargo, algunos defendieron las condiciones en las que se viaja y manifestaron que tampoco se puede pedir muchas más al tratarse de una lowcost, dado el bajo precio que cobra sus pasajes.

Por último, a pesar de los miles de mensajes en su contra, desde la cuenta oficial de Ryanair no cambiaron su postura e incluso continuaron haciendo bromas sobre este hecho y la repercusión que tuvo tanto en la red social, como en los medios locales.

Fuente: Crónica