Desde que Snapchat llegó al mercado, millones de adolescentes la eligieron como su aplicación favorita. Y el motivo estaba bastante claro: no había adultos y tanto las fotos como las conversaciones desaparecían en cuestión de segundos. Fue así, como la plataforma -que para muchos es un chino básico- era el mundo ideal para no dejar rastros. Pero los errores suceden y en ese paraíso de "acá no pasó nada", algunos pueden confundirse de contacto y desatar una tragedia.

Ese fue el caso de Charlotte Guy, una chica de 17 años que le envió por error a su novio una foto de ella durmiendo con otro hombre. Y al darse cuenta que su relación ya estaba perdida, se suicidó en su casa unos días después.

"Adiós. Por favor, perdoname", fue la respuesta automática que le envió a su pareja, Jack Hurst, una vez que descubrió que le había mandado el "snap" incriminatorio. Pero como el chico no quería saber nada, ignoró su mensaje.

"Ella quería hablar y explicarme lo que había pasado. No paraba de decirme que era una persona horrible por lo que había hecho. Pero yo no estaba listo para verla todavía", contó el novio en una entrevista con The Sun.

Lo que parecía ser una discusión de pareja, terminó de la peor forma. Charlotte le envió un último mensaje de despedida: "Te amo. Saber que me odias es suficiente".

A partir de ahí, Jack empezó a preocuparse y la llamó varias veces. Pero nadie atendía. Con un presentimiento extraño, le advirtió a la policía pero ya era tarde. Cuando los efectivos llegaron a su casa en Manchester encontraron su cuerpo colgado de la habitación.

En la autopsia, las autoridades registraron que había consumido cocaína y alcohol en exceso antes del suicidio. Sus papás explicaron que ella estaba muy estresada por la facultad y que dependía mucho de su relación con Jack. "Sus últimos dos días fueron caóticos. La situación la sobrepasó", agregaron.