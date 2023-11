Luciano Milla nació en Córdoba capital y tiene 30 años. Trabaja en obras: albañilería, electricidad, plomería y, además, limpieza de tapizado de autos. Si bien es argentino, lleva en su sangre el amor por la selección de Brasil.

En diálogo con TN, Hippie, como le dicen en el barrio, contó como nació su pasión por la Verdeamarela, el motivo de sus tatuajes, por qué no ve los partidos de Lionel Messi y qué hizo cuando Argentina salió campeón del Mundo en Qatar.

Cómo nació su amor por Brasil

“Yo soy nacido en Córdoba y no tengo ningún familiar nacido en Brasil. De chiquito me gustó siempre el juego de Brasil. No era de ver los partidos de Argentina, no me llamó la atención”, contó Luciano a TN. “Como a los diez años mi mamá me regaló la camiseta de Brasil porque yo la molestaba siempre y ahí fue total mi locura”.

“Mi hijo se llama Ronaldo en honor a Ronaldinho. Tengo más camisetas de Brasil que de cualquier club. Nunca tuve la oportunidad de viajar a Brasil. Sueño con conocer a Ronaldinho”, relató.

“Pelé es mejor que Messi”

Luciano Milla contó que para él, O Rei es mejor que la Pulga: “Pelé es mejor que Messi”. Y agregó: “Tengo el escudo de Brasil en la panza y los títulos más importantes que ganó Dinho en la pierna. Para mí, como dijo Ronaldinho, el fútbol es una religión en Brasil”.

La razón de sus tatuajes

El cordobés de 30 años contó el motivo de sus tatuajes de Brasil en su cuerpo. “Por identidad fue ahora, pero me quiero tatuar el escudo actual de Brasil, junto al nombre de mi hijo Ronaldo”, agregó Luciano.

“Messi no me representa”

“No, para nada, Messi no me representa. Hoy me siento muy atraído por Vinicius, por Richarlison, pero no soy muy fan de Neymar”, aseguró Milla. Y, además, relató que no ve los partidos cuando juega Messi. “Directamente, me entero por mi compadre que ganó o perdió por sus estados de WhatsApp”.

Qué dicen sus amigos de su fanatismo por Brasil

“Que soy vende patria, que estoy loco, que Maradona es más grande. Cuando jugamos al fútbol y erro una me bardean los colores. La verdad que se me hace eterno cada fecha sin partidos de Brasil. Apenas termina el Mundial, de acá a cuatro años recién jugamos de nuevo”.

“Soy de llorar las victorias y no las derrotas. Mi mujer siempre viene, me abraza y me acerca a mi hijo cuando termina un partido”.

Los colores de Brasil en todos lados

“Siempre que juega Brasil cuelgo la bandera en la ventana. Todos los días uso la camiseta, pantalón corto o la gorra. Me siento desnudo si no uso algo de Brasil”.

Su pálpito de Brasil vs. Argentina

Sobre el partido de esta noche, en el que la Selección argentina visitará a Brasil por la sexta fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, dejó sus sensaciones: “Quiero que gane Brasil, que Argentina se coma cinco me gustaría”.

Qué hiciste cuando salió campeón del Mundo Argentina

Luciano Milla relató qué hizo cuando la Argentina se consagró en Qatar 2022: “Fui a felicitar a mis amigos, pero con la casaca de Brasil”.