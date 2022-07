A través de su cuenta en la red social Twitter, un joven contó una emocionante situación que vivió con su madre luego de que ésta se tatuara, en su honor, una fecha trascendental para su vida, de la que ella decidió ser parte de una manera muy especial.

Fue el caso de @Mario_GzzA, quien compartió una captura de pantalla con una conversación de WhatsApp con su mamá: “Pues mi mamá me hizo chillar, se tatuó la fecha de mi salida del closet”, escribió el joven junto a la captura.

Como quedó a la vista en el post, su madre le envió una foto de su antebrazo con un tatuaje recién hecho: el diseño constaba de un gráfico de frecuencia cardíaca y una fecha, 2021-06-30 ¿“Qué fecha es”? Le preguntó él en el chat. Y su mamá le contestó: “¿No la ubicás? Es cuando decidiste ser feliz”.

Pues mi mamá me hizo chillar, se tatuó la fecha de mi salida del closet �� pic.twitter.com/ZT8w03me1G — Mario Gzz (@Mario_GzzA) July 10, 2022

La publicación la rompió en las redes, y más de 100 mil personas le pusieron “me gusta”, en tanto que obtuvo más de mil comentarios: “Guaooooo! Llore! Que gran madre tenés. En realidad tienes una mamá real. Qué lindo post”. “Te felicito y a tu madre que es una mujer extraordinaria”.“Decile a tu mamá que la quiero mucho, aunque no la conozca”, escribieron algunos usuarios conmovidos por el posteo.

Además, otros también contaron experiencias similares, y se emocionaron: “Mi madre también se tatuó una fecha cuando decidí ser feliz”. “Este año se cumplió un año desde que mi adolescente salió del closet y celebramos, y le dije algo muy similar a lo que te dijo tu mamá. Es maravilloso ver cómo son más felices los hijos cuando son amados y aceptados como son”, postearon.

Ante algunos cuestionamientos de usuarios que se metieron con el diseño elegido por la mamá de Mario para demostrarle su apoyo incondicional, él subió a la red otra parte de la conversación donde la mujer le dio una explicación muy sencilla al respecto: “Así lo interpreto. Muere una vida que no es tuya para iniciar la verdadera”, dijo la mujer. “¿Puedo amar más a tu mamá? No la conozco, no te conozco, pero ya los amo”. “Se me metió algo en el ojo. Qué dulce tu mamá”, sumaron los usuarios.

Fuente: Crónica