Derek Prue Sr notó que cada vez que su hijo iba a la pileta insistía en usar remera, por lo que supo de inmediato que el nene estaba “cohibido” por una enorme mancha de nacimiento que tenía en su pecho. De inmediato el hombre supo cómo levantaría el ánimo de su pequeño, por lo que fue a un estudio y se tatuó la misma marca.

Un día el hombre, residente en la ciudad de Stony Plain, en Alta, Canadá sorprendió a su nene de 8 años cuando jugaba en la pileta de un hotel y le mostró que se había tatuado su misma marca.

Según recoge CBC News, el menor quedó con los ojos muy abiertos y una enorme sonrisa en el rostro. “Ahora tenemos las mismas marcas de por vida”, dijo Derek a dicho medio.

El hombre aseguró que tomó la decisión para hacer sentir mejor a su pequeño, que no se estaba sintiendo cómodo con su mancha. “Vi cómo estaba reaccionando, y me dieron ganas de hacerlo para que él no fuera el único”, explicó.

Rápidamente el gesto del padre fue replicado en varios medios y en instantes se hizo viral en las redes sociales. El canadiense contó que tuvo que soportar 30 horas de dolor mientras le hacían el tatuaje.

“Es bastante doloroso. Recuerdo la primera vez que llegué, me acosté y luego, después de unas tres o cuatro horas, pensé: ‘Sí, ¿casi terminamos?’ Y Tony (el tatuador) dijo: ‘Sí, casi hemos terminado el esquema'”, relató Derek.

Tony Gibbert, dueño del establecimiento de tatuajes a donde acudió Derek, manifestó estar feliz de ser parte de este lindo gesto y de que ahora el nene pueda ir a nadar con su padre y quitarse la remera.

“Estoy feliz de poder ser parte de eso, de una pequeña manera puedo ayudar con lo que él está tratando de hacer”, aseguró.

Fuente: La 100