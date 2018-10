Una joven modelo de Azerbaiyán llamada Naz Mila, muy famosa en su país y en Europa, se tatuó una frase gigante en inglés sin darse cuenta de que está mal escrita.

A raíz de esto, la chica de 26 años se convirtió en el hazmerreír de Instagram. Es que en el tatuaje intentó plasmar una profunda frase que atraviesa toda su cintura, pero no tuvo en cuenta un detalle muy importante: la gramática y la ortografía de la oración que quería dejar para siempre en su piel.

El tatuador copió la oración tal cual estaba en el papel que le llevó Naz. Cuando terminó el proceso, se sacó una foto, la subió a las redes y rápidamente le marcaron el grave error.

Al parecer la modelo utilizó un traductor de Google para convertir un típico proverbio de su país al inglés, pero la traducción que obtuvo es totalmente errónea. Además su tatuador repitió la palabra “wrongs”.

Lo que quería escribir en su cuerpo es: “Only God can judge my mistakes and truths” (“Solo Dios puede juzgar mis errores y verdades”). Pero el resultado final fue: “I can judge a single god with my wrongs and wrongs” (algo así como “Puedo juzgar a un simple Dios con mis errores y mis errores”).

Fuente: Vía País