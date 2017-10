Terminaron de dar el sí y una de las madres de la pareja recién casada pensó una genial idea. Todos estuvieron de acuerdo, incluso el fotógrafo holandés Michael Klooster, quien preparó la puesta en escena. "¿Están listos? ¡Hecho!", dijo al momento de disparar su cámara mientras su lente reflejaba una situación insólita.

En la imagen aparecían los novios en una situación íntima en medio de un bosque. Ella, impoluta en su vestido blanco de novia, estaba arrodillada sosteniéndose con sus manos de las piernas de su flamante marido. A él puede vérselo vestido de perfecto azul y con los pantalones bajos y la cabeza inclinada mirando el supuesto acto oral de su mujer.

La fotografía, publicada por Klooster en su perfil profesional de Facebook, despertó todo tipo de críticas por lo desafortunada. La imagen está acompañada por la explicación y la ironía del artista: "Algunos recién casados no pueden esperar. Afortunadamente, ellos ya habían intercambiado sus votos y estaban oficialmente casados".

La fotografía se viralizó de inmediato en Holanda, donde en pocas horas había recibido —¡cómo no!— más de 31 mil likes y 16 mil comentarios.

Pese a algunas críticas que recibió por la publicación, Klooster —quien no reveló la identidad de los impacientes novios— dijo que ya otras tres parejas le pidieron fotografías similares para guardar en su álbum de bodas. Pero incluso reveló que en ocasiones debió decir "No" cuando la sugerencia de los protagonistas se tornaba muy pornográfica. "No quiero partes privadas visibles en la fotografía, pero todo lo que cree la impresión es interesante", añadió el artista.

Y defendió su obra: "Quien crea que esto es ofensivo, aún vive en el año 1996, de acuerdo con mi opinión".