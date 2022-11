En las últimas horas se viralizaron en las redes sociales imágenes de Daniela Celis, que muestran cómo lucía antes de ingresar a Gran Hermano 2022 (Telefe).

Las fotos recorrieron las redes sociales porque un seguidor del reality las encontró en la cuenta de Facebook de la participante, ya que en su perfil en Instagram Daniela sólo tiene imágenes más nuevas, del último tiempo.

En ellas la ‘hermanita’ luce un poco diferente. Si bien los cambios que se ven son resultado del natural paso del tiempo, dado que las fotos datan del 2015, lo cierto es que también se pueden percibir algunos retoques estéticos a los que se sometió.

Si bien la participante del reality tiene 26 años, ella misma reconoció que había realizado algunos tratamientos y hasta aseguró que atravesó una intervención quirúrgica para agrandarse “las lolas”.

En las imágenes se la ve con sus pestañas y uñas naturales y antes de operarse los pechos. A su vez, se nota que tiene los labios un poco más finos.

Sin dudas, ‘Dani’ se destaca como una de las participantes más coquetas y, ni bien ingresó a la casa más famosa del país, llamó la atención por su larga cabellera, sus abundantes pestañas y sus uñas perfectas y pintadas de rojo.

La joven no se olvida en ningún momento que está frente a varias cámaras y en más de una oportunidad se la vio muy atenta a su aspecto físico.

“Mi infancia siempre fue muy dura, porque me hacían bullying en el colegio, no me invitaban a los cumpleaños... Me hacían sentir súper fea”, relató Daniela en su presentación, el día que ingresó a Gran Hermano.

“Yo quería ser linda para ser aceptada y realmente operarme las lolas me cambió la vida”, reconoció la participante que es oriunda de La Reja, en la zona oeste del Gran Buenos Aires.

Cabe recordar que la ‘hermanita’ fue una de las nominadas esta semana y recibió una gran cantidad de votos por parte de sus compañeros. Sin embargo, logró salir de la placa gracias a Romina, la exdiputada que fue la líder estos últimos días, y que decidió “salvarla”.