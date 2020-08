¿Cómo se comen realmente los fideos? En muchas partes de Italia, país más amante de las pastas, consideran que enrollarlos en el tenedor es un crimen.

En Argentina, en cambio, utilizar el tenedor es lo más común del mundo, y hasta los niños saben que es la manera más efectiva de comer spaghetti.

Pero un hombre de Canadá parece haber encontrado una manera más rápida y fácil de comer los fideos. Claro que se ayuda con una herramienta de lo menos convencional.

Un video publicado por el diario inglés The Sun muestra al voraz hombre atacando un plato de fideos con salsa, pero en vez de intentar enrollarlos en el tenedor hasta que no sobre ninguno, utiliza una tijera para cortarlos y así no mancharse.

We've been eating spaghetti wrong our whole lives pic.twitter.com/12J3WmJ1my — The Sun (@TheSun) August 17, 2020

"Monstruo", fue una de las respuestas que recibió el mensaje. Si bien se nota que es una broma, los italianos son conocidos por el enojo que les causa ver que no se respetan sus tradiciones culinarias. Sólo podemos imaginar la furia que este video les supondrá.

Fuente: MDZ