Sebastián Vignolo y Mariano Closs mantuvieron un interesante mano a mano en el que se animaron a contar de qué equipos son hinchas. El primero, incluso, se animó a mencionar un club de Primera que le gusta “mucho, mucho”, más allá de su ya reconocida simpatía por All Boys, equipo al que suele contar entre sus favoritos.

Todo comenzó cuando Vignolo le preguntó a Closs por el presente de Colegiales, hoy en la Primera B, del que manifestó tener simpatía, lo que derivó en el siguiente diálogo:

Vignolo: ¿Cómo está cole, Mariano es muy hincha de Colegiales?

Closs: Yo soy hincha de muchos equipos, Colegiales y Ferro son los míos.

Vignolo: Yo también. Tengo uno que es mío, hincha de un equipo que es mío, All Boys... Después al Barcelona lo quiero mucho por Messi.

Closs: Yo también del Barcelona por Messi. El día que Messi no juegue más yo al fútbol de España ya no lo veo. Después soy del Milan, que no se enojen los amigos del Inter.

Vignolo: Soy de All Boys, tengo cariño por Lamadrid, en baby soy de Pacífico y de Primera A el club que me gusta mucho y que me hubiese gustado ser hincha es Vélez.

Closs: Yo tengo mucho cariño por Ferro, por Colegiales, por Instituto de la época de Mastrosimone en la mitad de la cancha y de acá nadie más. Yo tengo una aplicación con los resultados, a Ferro lo adoro, pero el primero que me fijo es Colegiales, quiero saber cómo va. Después no, internacional Bayern Munich es el máximo y ahora me hice hincha del Wolverhampton.

Es habitual que los trabajadores de los medios, fundamentalmente aquellos que se dedican al deporte, no digan de manera pública de qué equipos son hinchas para evitar reacciones de los simpatizantes cuando tienen que ir a trabajar a las canchas y, en este tiempo, por la respuesta que pueda haber vía redes sociales.

Sin embargo, de muchos de los más reconocidos comunicadores ha trascendido el cuadro por el que simpatizan. En este caso, Vignolo y Closs se animaron a mencionar con picardía algunos clubes y esto provocó que varios de los panelistas que los acompañan en sus programas evidenciaran con sus gestos que no creían demasiado en lo que estaban diciendo.

El equipo del que son hinchas los periodistas o trabajadores de los medios que se dedican al deporte sigue siendo un tema tabú.

Fuente: TN