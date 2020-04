Los Rolling Stones se sumaron al gran evento One World: Together at Home, organizado por la Organización Mundial de la Salud, la organización benéfica Global Citizen y Lady Gaga. Del megashow participarán estrellas como Paul McCartney, Elton John, Stevie Wonder, Billie Eilish y Andrea Bocelli.

La actividad arrancará con un maratón de seis horas de música en directo de la mano de un centenar de artistas que actuarán mayormente en las plataformas sociales Facebook, Twitter, Instagram o YouTube. La cita culminará con un gran concierto de dos horas con estrellas internacionales. En Argentina el especial podrá verse a través de señales como Telefe, TNT, MTV, Comedy Central, Paramount Channel, MTV Hits y VH1, entre otras.