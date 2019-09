Shakira compartió un video en su cuenta de Instagram en homenaje a Gustavo Cerati, una de las figuras del rock latinoamericano. Para eso, realizó un cover de "Trátame suavemente", el hit de Soda Stereo correspondiente al disco de 1984 con el mismo nombre.

"Recordando una canción inolvidable de un amigo inolvidable", escribió la artista colombiana, en una publicación que se colmó de más de dos millones de reproducciones y que despertó la nostalgia de los fanáticos.

Shakira y Cerati fueron grandes amigos, en una relación que abarcaba el ámbito laboral y personal. Tal es así que trabajaron juntos en la composición de las canciones "Día especial", "No" y "The day and the time", que integran los discos "Fijación Oral Vol. 1" y "Oral Fixation Vol. 2".

Además, participaron juntos de varios eventos, como el Live Earth en 2007 y los conciertos en beneficio de la fundación ALAS en 2008, donde tocaron juntos "La ciudad de la furia" frente a todos los espectadores.

Al enterarse de su muerte, Shakira envió un mensaje en su cuenta de Twitter en el que expresó: “Gustavo, aún nos queda por hacer la canción más importante de todas. Te quiero amigo, y sé que me quieres. Tal como me enseñaste, “usaré el amor como un puente”, ese que nos une todo el tiempo”.