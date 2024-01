Lionel Scaloni se instaló en Pujato para disfrutar de las vacaciones y, como cada vez que llega a la vecina localidad, la revolucionó. Obviamente, el ídolo es visitado por chicos y grandes que buscan una foto con el DT de la selección nacional, pero en las últimas horas un joven lo conmovió con una canción.

El artista, oriundo de Chabás, fue hasta la casa del entrenador para sorprenderlo con un tema que le cantó en vivo. Se trata de Simón Puertolaz, quien se define como cantante, guitarrista, compositor y escritor, y le dedicó la emotiva chacarera “El olvidao”.

La elección de la canción que cantó no fue una pura casualidad, ya que “la chacarera se llama «El olvidao» y tiene mucho que ver con los argentinos si escuchan la letra. Como le dije a Scaloni: «Escuchá bien la letra, que tiene un muy buen significado para los argentinos»”, comentó Simón en diálogo con Telefé Rosario.

Su nombre es Simón, fue hasta la casa de Lionel Scaloni en Pujato, le cantó una chacarera y se llevó un hermoso abrazo de regalo.



Más adelante, el jovencito que logró emocionar al conductor de la selección nacional contó que todo surgió "por una idea de mi mamá. Estábamos en mi casa y me dijo que Scaloni estaba recibiendo a la gente. Me llamó mi tío y me dijo lo mismo, entonces fuimos hasta allá en su auto con mi tía y mi primita”.

Scaloni lo recibió de la mejor manera mostrando una vez más toda su humildad, lo escuchó, siguió atentamente la letra y al final felicitó a Simón mientras lo abrazaba fraternalmente emocionado.