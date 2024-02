Sofía Clerici sorprendió a sus seguidores al revelar que toma su propia sangre como parte de un tratamiento de belleza para mantenerse joven. Este dato hizo explotar sus redes sociales que se llenó de curiosos pidiéndole más información al respecto.

La modelo había bajado su perfil después de ser vinculada al político Martín Insaurralde tras mostrarse juntos en un yate en Marbella en plena campaña presidencial, lo que derivó en un escándalo mediático, la renuncia del dirigente político a su carrera y una investigación judicial para ambos.

Pero su nombre volvió a ganar popularidad luego de que la empresaria compartiera una historia en su perfil de Instagram, donde la siguen más de dos millones de personas. En esta imagen se podía ver una cena común y corriente.

Según se pudo apreciar en el posteo, la comida de Clerici estaba conformada por un plato de verduras y un vaso atrás con un líquido rojo.

Una seguidora le comentó en la publicación: "Perdón, ¿qué tomás?" a lo que Sofía respondió de manera directa y sin vueltas: "Sangre".

Inmediatamente compartió otra historia, en esta se podía ver el mismo vaso de antes con la supuesta sangre dentro y un dedo de Sofía manchado con el mismo líquido.

Allí, la influencer aprovechó para ampliar la información sobre lo que estaba bebiendo: "Traigo la mía (sangre) y me la hacen en limonada especialmente para mí".

En la siguiente publicación, la mujer vinculada al dirigente político Martín Insaurralde, explicó: "Para los que no me creen, tengo siempre nueve tubos de sangre en mi heladera/ freezer y me tomo 1/4 o medio tubo por semana. A veces en shot (cuando quiero algo más intenso ) o lo mezclo en bebidas en este caso lo hice con frutos rojos".

A modo de ilustración, en la imagen se podía ver un tubo de laboratorio lleno de un líquido rojo. "Por eso soy una muñeca de porcelana", precisó respecto a los efectos que, según ella, esta costumbre tiene en su apariencia.