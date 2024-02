Los retos visuales son juegos de destreza y atención que están diseñados con el fin de que las personas puedan testear su nivel de desarrollo cognitivo y sus habilidades mentales. Estos desafíos ya son superconocidos y se pueden encontrar fácilmente surfeando en la web, sobre todo en las redes sociales, por lo que cuando aparece uno nuevo no tarda en causar furor entre los internautas.

Este tipo de pasatiempo tienen diferentes temáticas que ofrecen a los participantes distintos niveles para agilizar la cabeza y pulir la visión. Hay ciertos desafíos en donde se deben encontrar objetos o animales, existen varios en los que se tienen que buscar fallas en determinadas ilustraciones e incluso otros tantos que aportan datos sobre la personalidad de los jugadores.

En esta ocasión, los usuarios deberán poner a prueba sus destrezas de concentración con el objetivo de encontrar entre la decena de corazones, el anillo de compromiso que se está oculto El reto consiste en develar el misterio en menos de 15 segundos, porque ahí es donde se demuestran las destrezas, ¿te animas?

Para personas con ojo biónico: Encontrá el anillo perdido en esta fotografía

Este enigma está inspirado en la celebración de San Valentín, que ya está a la vuelta de la esquina y es ideal para solucionarlo en parejas de cara al gran festejo. El juego fue creado por una reconocida joyería de Reino Unido, con el propósito de marcar una cuenta regresiva hacia el día del amor y la amistad, una de las fechas claves donde se suelen hacer propuestas matrimoniales.

La imagen está llena de miles de corazones que pintan de colores románticos el fondo blanco. Los mismos se detectan fácilmente a simple vista, pero esconden entre ellos un objeto preciado que no es tan sencillo de visualizar, un anillo de compromiso que espera a ser descubierto por los amantes del romance. Solo aquellos con un coeficiente intelectual bien pulido lograron encontrar el accesorio de diamantes en 15 segundos, ¿qué estás esperando para probar tu destreza?

Para resolverlo, no te dejes engañar por la notable perfección de la escena, mejor mantén tus ojos enfocados en la imagen en su conjunto, observá cada rincón de la fotografía y analizá todos los detalles de la foto.

Resolución del reto visual

Si eres una persona muy atenta, con grandes capacidades de resolución, seguro ya detectaste el rincón donde se encuentra escondido el anillo de compromiso y te felicitamos por eso. Si en su lugar, pasaron los 15 segundos y aún no pudiste verlo, no te preocupes, podés tardar más en resolverlo, un minuto es también un buen tiempo.

Pistas:

-El anillo exhibe una banda de oro con un diamante clásico en la parte superior.

-Pon tu atención detenidamente en los corazones que se ubican en la parte inferior de la fotografía.

Aquellas personas que no lograron resolverlo y ya se frustraron en el intento por visualizarlo, no se preocupen, habrá más posibilidades de seguir poniendo en práctica sus habilidades. A continuación les dejamos donde está para que no se queden con la duda. El objeto se encuentra abajo en la esquina izquierda bajo un corazón fucsia.

Solución

NOTA DE CRÓNICA