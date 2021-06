Una familia colombiana que vive en Florida, Estados Unidos, viajó hasta Brasil para alentar a su selección en la primera fase de la Copa América pero al llegar se llevaron una "sorpresa": los partidos se juegan sin público.

"No sabíamos que no iba a tener público. Lo lógico era que tuviera público. Inicialmente iba a tener. En Colombia iba a tener público. Iban a llenar el 30% de la ocupación del estadio entonces creímos que iba a ser igual, pero no", lanzó Julia Calderón a un periodista de Brasil.

La madre explicó que tenía planeado visitar Argentina y Colombia con sus dos hijos sin embargo cambiaron el pasaje para arribar a Brasil, creyendo que iban a permitir el ingreso pero nunca lo corroboró.

El trío Arena Pantanal con el fin de por lo menos estar cerca de los jugadores de la selección de Colombia y allí se encontraron con un grupo de 20 personas de la misma nacionalidad que aprovecharon el partido para protestar contra el gobierno de Ivan Duque.

Fuente: UOL