Desde la aparición del coronavirus, el mundo se ha transformado en un lugar completamente nuevo. Las medidas de higiene son sumamente importantes ya que gracias a ellas podremos atravesar el momento complejo que aqueja al planeta Tierra. En estos tiempos, las medidas de higiene de los lugares más concurridos (como un supermercado), son las más importantes.

Sin embargo, un empleado de una cadena canadiense demostró, pese a todo, que no todos cumplen con las nuevas “pautas mundiales”. El hecho ocurrió en una tienda de FreshCo, un supermercado canadiense, ubicado en Toronto.

Una clienta de FreshCo captó a un empleado del lugar limpiando los carritos con un trapo y su saliva. La mujer logró captar el hecho, lo filmó y lo subió rápidamente a las redes para que se volviera viral. La clienta, Marta Casimiro, grabó la escena con indignación y puso en evidencia al empleado.

“No podía creer lo que estaba viendo. Esta en shock, me sentía asqueada”, explicó la mujer del video. Según lo relatado, la mujer había notado que los carritos estaban sumamente sucios. Por eso, la clienta decidió avisar al encargado sin imaginar esta respuesta.

La mujer finalmente le mostró el video al encargado antes de retirarse pero el hombre no quiso saber nada y no observó las imágenes. “Defendió a su empleado. Dijo que no quería ver el vídeo. No me creyó”, explicó. Sin embargo, desde Sobeys, la empresa a la que pertenece FreshCo, critican lo sucedido.

Incluso lanzaron un comunicado y explicaron: “Lo que hizo va completamente contra los estándares que luchamos por alcanzar cada día en nuestras tiendas. La seguridad y la salud de nuestros trabajadores y clientes es nuestra principal prioridad, y más ahora que estamos viviendo una pandemia”.