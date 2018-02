Jake Coates -ganador del Pride of Britain, un premio otorgado al coraje demostrado ante la adversidad- presentó su nueva novia a través de Instagram apenas ocho meses después de haber quedado viudo tras la muerte de Emmy, su mujer.

Las felicitaciones estuvieron a la orden del día para el querido personaje mediático, pero también hubo críticas sobre la rapidez de Coates, de 32 años, para formar pareja de nuevo y encima con una mujer que se parece notablemente a Emmy.

Coates está de viaje por Islandia con su nueva novia, Jenna Elsby





"Estamos muy felices", contó Coates tras presentar a su flamante pareja, Jenna Elsby, con quien se fue de viaje a Islandia.

"Todos los que me quieren, me conocen y me respetan me hicieron saber que están felices de verme tan contento", expresó el hombre según el sitio Mirror.

Coates con su mujer, Emmy, quien se parece a su actual novia según sus seguidores





Al margen de su escapada a Islandia, el hombre correrá en una decena de maratones para recaudar fondos para el hospital de Londres donde atendieron a su mujer como una manera de mantener viva su memoria.