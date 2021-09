Es sabido que muchas veces los padres utilizan las redes sociales para contar anécdotas de sus hijos y presumirlos. También hay quienes crían a sus mascotas como si fueran niños y terminan contando en Twitter sus aventuras, algunas de ellas se hacen virales.

Esta vez fue una chica llamada Maira quien publicó un tuit sobre su felino y en pocas horas consiguió más de 90 mil "me gusta". "Estaba asustada porque mi gato lagrimea mal cada vez qu come yogurt, quesito o sobrecitos. Le pregunté al veterinario y lo que tiene la criatura es emoción por la comida. Orgullosa de lo que crié", subió a la red del pajarito.

Si bien varios aseguraron que los gatos no son capaces de llorar por emoción de ningún tipo, otros testimonios llegaron para afianzarlo. "A mí no me importa que digan que los michis no lloran de emoción. Cuando recuperé a mi Kiss después de un año sin vernos, se subió a mi pecho y estuvo 3 horas llorando y haciendome mimos", le respondieron.

Lo que les gusta a los gatos

Resultó no ser la única dueña que notó este tipo de comportamiento con los lácetos. "Mi gata cuando escucha ruidito de cuchara contra potecito se desespera. Sabe que le voy a dejar que lama las sobras. Igual es un toque es molesto, dejame comer en paz y un poco me da ternura", compartió Luz.

"Los míos también se desesperan por comer yogurt, leche y quesos untables. Una cucharada cada tanto no es malo. Eso si cuando se toman el resto de mi café, cuando salgo a correr andan a cien", agregó Chantal.

Preocupación de los seguidores

Si bien pretendía ser un tuit tierno, muchos usuarios mostraron su preocupación por el tipo de alimentación que recibe el animal. "Si vivieras en España ya estarías en la cárcel, porque un veterinario ya te habría denunciado por el maltrato animal que estás haciendo, los gastos no pueden consumir lácteos, no son humanos", le aseguró el usuario @BeHostile.

"Por amor a tu gato llevalo a otro veterinario y no le vuelvas a dar lácteos. Les encantan porque grasita pero les hace mal", le aconsejó Ellioth. Ante esto, la dueña decidió aclarar que forma parte de 'gustos' que le da a su mascota y no su alimentación habitual. "Yogurt natural o con frutas y quesito de ese estilo. Pero no todos los días, ni le sirvo tampoco, es solo cuando yo como y un poquito", respondió.