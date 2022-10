Lo que debería haber sido el día más feliz en la vida de Kayley Stead terminó arruinado cuando su novio la dejó plantada en el altar. Pero, en un inspirador momento, la novia decidió seguir adelante con su celebración y disfrutar la fiesta que pasó tantas horas planeando. Los videos de su fiesta llegaron a TikTok, donde cientos de internautas celebraron junto a ella.

"A pesar de que el día no salió según lo planeado, no podía dejar que el arduo trabajo que puse en este día y una buena fiesta se desperdiciaran", escribió la novia oriunda de Gales en el video con fotos de su boda, que ya reunió más de 6,6 millones de visualizaciones en TikTok. "El día estuvo lleno de muchas risas y muchas lágrimas", agregó.

Según escribió al portal Newsweek, Stead se enteró de la ausencia del novio temprano en la mañana del día de su boda. Con la esperanza de que se trataba de una crisis nerviosa, la novia se dirigió a la capilla como tenía planeado y esperó a su prometido. A media mañana, el padre del novio le dijo que definitivamente no vendría.

"Al principio, cuando todos nos estábamos preparando y sin saberlo, estaba nerviosa, pero emocionada por el día que tenía por delante y finalmente poder decir 'sí, acepto'", confesó. "Una vez que me enteré, me rompí en pedazos al principio, pero una vez que se me ocurrió la idea, supe que no quería desperdiciar lo duro que mi dama de honor y yo trabajamos para organizar este día", agregó para el portal local.

El video viral muestra una secuencia de bellas fotos que la novia abandonada se tomó junto a sus amigos y familia en la fiesta de más de 12 mil euros. El show debía continuar y así lo hizo: la novia realizó su entrada al salón al tempo de "Good as Hell" de Lizzo, bailó junto a su padre y hermanos, agradeció a los presentes por su apoyo y aplastó el pastel de bodas con sus propias manos.

En la sección de comentarios, Stead dijo que los padrinos de boda se quedaron para la celebración, pero que la familia del novio se fue "porque les resultó demasiado difícil". Ella dijo que no ha tenido noticias del novio desde el día de la boda y no sabe por qué decidió no presentarse a la boda.

So I was a jilted bride and unfortunately shit things happen to people. Even though the day didn't go to plan, I couldn't let the hard work that I put into this day and a good party go to waste. The day was filled with many laughs and a lot of tears. When they asked me what song I wanted to enter into there was no other choice but Lizzo's anthem of a song... Good As Hell! This song carried me through the day and reminded me that "if he don't love you anymore just walk your fine ass out the door". I have never resonated with lyrics so much as I did/do with @lizzo song untill that moment.

Aunque fue un momento difícil de superar, muchos usuarios de TikTok se apresuraron a la sección de comentarios para expresar su apoyo y aprecio por los videos: "Reina absoluta por seguir disfrutando tu día", escribió un espectador. "¡Tienes la actitud más positiva y sorprendente! Te llegarán cosas buenas con esa sonrisa como la luz del sol", escribió otro espectador.

Mientras recuerda lo que sucedió, Stead dijo que está orgullosa de cómo manejó el día: "Me entristece el hecho de que no me convertí en esposa, pero ahora sé que ese no es mi viaje en este momento de mi vida", reflexionó para Newsweek, y agregó que está agradecida por la respuesta positiva que ha recibido desde que compartió su historia. "Momentos como este no te definen, sino cómo los superas".