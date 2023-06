Una de las claves para una buena relación son los gustos compartidos entre la pareja. Sin embargo, esto es algo que no siempre se da naturalmente. Es por esto, que un joven tuvo la curiosa idea de tomarle un examen a su novia para ver si prestó atención a una de sus series favoritas.

La usuaria de Twitter “JuliAdinolfi” publicó en la plataforma el insólito examen que le tomó su novio tras ver la serie de Michael Jordan, esto con el objetivo de averiguar cuánta atención le había puesto a la trama. El tuit rápidamente se hizo viral provocando miles de reacciones.

“Mi novio es fanático de la NBA, y como yo no sé absolutamente nada me hizo mirar la serie de Jordan”, comenzó la autora del viral poniendo contexto de la situación. “Luego, me hizo una PRUEBA para ver si realmente le presté atención porque él NECESITA que sepa de la vida de él”, continuó Juli algo sorprendida con lo que vivió.

En la imagen se puede ver una fotocopia con el título de “examen” junto al famoso “23” del legendario Michael Jordan. La prueba cuenta con 6 preguntas sobre la serie con distintos tipos de puntaje.

“¿Qué es un anillo y cuántos tiene Jordan?”, “¿cuántas finales jugó Jordan?”, fueron las preguntas que dieron inicio al examen.

Sin embargo, a medida que pasaban las consignas, estas se volvían un poco más específicas. “¿Cuál fue el motivo por el cual estaba descontento Scottie Pippen?”, “¿cuál fue la razón por la cual el rendimiento de Dennis Rodman disminuyó?”, y “¿qué hizo Rodman en sus ‘vacaciones’ y que tuvo que suceder para que vuelva a los entrenamientos?”, fueron las siguientes preguntas.

Para finalizar el “test”, el joven preguntó: “¿qué equipo eliminó a Jordan en los PlayOffs por dos años consecutivos y terminó consiguiendo el campeonato en ambos años? ¿Cómo los apodaban?”.

Si bien el examen podría ser algo exagerado para poner a prueba a tu pareja, la autora del viral confesó que “obviamente” aprobó la prueba y aseguró que Jordan es el mejor jugador de la historia.

La tuit vital acumuló 2,2 millones de reproducciones y está a nada de alcanzar los 50 mil “Me Gusta”. Los usuarios, entre respuestas y citas, dejaron más de 2 mil comentarios.

“¿Promocionaste o te mandó a final? Me causa mucha gracia porque es un simulacro parcial, de cualquier escuela de Periodismo Deportivo. Banco”, “decile que lo quiero mucho. Tendría que ser una ley”, y “lo que amo a la gente intensa jajaja”, son algunas de las respuestas destacadas.