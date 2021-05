Una mujer de Estados Unidos contó a través de videos de TikTok una historia de amor que no resultó como esperaban. Estuvo dos años de relación, habían planeado casamientos e hijos. Kathrine Verb contó que su pareja le dijo que se había contagiado de coronavirus y pronto desapareció. Tras realizar el hecho a la policía, descubrió que en realidad “no existía”.

Según su relato, conoció a William James Khan a través de una aplicación de citas en 2018, cuando ambos vivían en Honolulu en Hawái por cuestiones laborales. El 13 de junio de aquel año se vieron en persona por primera vez. Will le dijo a la joven que no podía verla seguido porque supuestamente su trabajo que era consultor de negocios le demandaba mucho tiempo. Por lo tanto, tomaron la decisión juntarse una vez por semana.

“Era muy amable, considerado y tolerante”, recordó. En ese entonces, solo se veían en hoteles ya que Verb vivía en un departamento compartido y él, por su parte, también. “Me contó que su compañero de piso tenía una hija pequeña y no quería que los oyera juntos”, comentó.

El hombre no tenía redes sociales. En ese momento a la estadounidense no le pareció raro pero luego, entendió muchas cosas. Tres meses después de conocerse, Verb le confesó a Will que estaba muy enamorada y el le dijo que le pasaba lo mismo. Una semana después, eran novios pero el chico le contó que su mamá, que vivía en Hackensack, Nueva Jersey, tenía cáncer. Y debía viajar para acompañarla en su enfermedad.

Comenzaron a verse unos días al mes. Verb viajaba a Nueva York por trabajo, paraba en hoteles y ambos se encontraban allí. En esta etapa, la mujer le manifestaba que quería conocer a su familia. Pero él se negaba, alegando que su mamá no quería que nadie la visitara por su delicado estado de salud. Además, Will afirmaba que su empleo lo mantenía muy ocupado.

A principios de 2019, la pareja habló de la posibilidad de vivir juntos, tener hijos y casarse. Sin embargo, a lo largo del año, la relación se volvió más distante. Un día, Will le comentó que su papá había contraído tuberculosis. Ella seguía residiendo en Honolulu y él, presuntamente, en Hackensack para cuidar a ambos padres.

La joven, en varias oportunidades, le expresaba a su novio las ganas que tenía de verse más tiempo, planear vacaciones juntos y otras actividades. Pero él contestaba siempre con evasivas.

En 2020, Verb se mudó a Nueva York y empezó a encontrarse más seguido con su pareja. La pandemia recién empezaba. Will dijo que debía hacerse un test de COVID-19 para visitar a su mamá, internada en un hospital. Enseguida, le confirmó a su novia que había dado positivo.

Con el correr de los días, distanciado de Verb le dijo que se sentía mal y que iba a ir a un centro médico para que lo atendieran. Al final, el 12 de abril, dejó de contestarle y atenderle los llamados a su novia. Preocupada, ella llamó a todos los hospitales de la zona. A los días fue a la policía para denunciar que su novio desapareció, pero los oficiales le explicaron que no existía nadie con ese nombre.

Al conectarse en las aplicación donde se habían conocido, confirmó que todo este tiempo le había mentido y tenía una doble identidad. “Así que mi novio no sólo me ‘ghosteó’ fingiendo su muerte, sino que además me mintió durante dos años sobre su verdadera identidad”, aseveró la joven. El último video de Kate, donde se refiere a este tema, fue publicado el 30 de abril de este año.