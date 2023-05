Son muchas las personas que comparten anécdotas de desamor en las redes sociales. Si bien algunas provocan bronca y hasta risas, otras resultan completamente insólitas, como la que contó una joven en Twitter. Enseguida se volvió viral y generó todo tipo de interacciones en la red social, puesto que nadie podía creer la secuencia.

En un día normal, la mujer se encontraba conversando con su novio por WhatsApp. De la nada, él le escribió que le tenía que "decir algo" porque ya no "aguantaba" la situación. Por supuesto que las palabras provocaron que ella se tensione y se ponga triste, ya que no comprendía lo que estaba sucediendo.

Lo publicó en su cuenta "dianeeromero1" y superó las 2 millones y medio de visualizaciones. También obtuvo 83 mil "me gusta" y varios comentarios de usuarios que opinaron al respecto. Incluso, algunos revelaron que sus respectivas parejas les hicieron lo mismo, lo que terminó de comprobar que es más común de lo que parece.

Qué le dijo su novio a través de mensajes, según el viral de Twitter

"Perdón, pero te tengo que decir algo. No aguanto y creo que va a ser lo mejor", fue la inesperada frase que recibió la chica, quien ya no aguantaba las ganas de saber qué estaba pasando. "No sé cómo lo vas a tomar. Hace un tiempo que ya no me siento igual y quisiera cambiar, pero ese cambio significaría no volver a hablarnos por un tiempo", añadió.

Y continuó: "Es que todavía no te conté algo, un pequeño secreto que creo ya es tiempo de que lo sepas. La verdad es que yo soy Batman y la razón por la cual no podemos seguir hablando es porque yo tengo que salvar a Ciudad Gótica. Es un asunto muy delicado, ya que podría perjudicarte y es lo que menos quiero".

"Así que la mejor manera de protegerte es que no hablemos hasta que derrote al Joker", finalizó en referencia a uno de los villanos de la historia. Al leerlo, la mujer no dudó en contestarle de manera precisa: "Sos un pelot***", afirmó. Por otra parte, cuando decidió compartirlo, en la descripción del tuit señaló: "Ayer el ridículo de mi novio me mandó esto".

"Me dice algo así y lo dejo", "No sos la única", "Yo lo intenté y mi novia me conoce tan bien que en vez de ponerse triste me mandó stickers", "Se lo dije y me empezó a decir que él era Batman", "Yo también se lo dije al mío, no podía guardar más el secreto", "Tu novio es una persona del bien y vale la pena", "Me parece mucha valentía contar ese secreto", respondieron los usuarios.