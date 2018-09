"Cuando tu papa te sigue enseñando como vivir y como morir", dice el tuit con el que Rafael Lombardo compartió la carta de despedida de su papá, que encontró escondida en su computadora dos días después de su fallecimiento.

"Rafa, si vos estás leyendo esto es porque yo me mudé de barrio", dice el texto que Antonio Lombardo le dejó a su hijo mayor escondido dentro de su computadora para poder despedirse de él. "No hagas nada de lo que se hace siempre, que es hacerle pasar a todos por la experiencia traumática de un velorio y a los chicos de ver a su abuelo en un cajón o no verlo. Derecho al crematorio, cenizas y dale un poquito a Marce para Boulogne si te lo pide y el resto tiralo al mar donde y cuando puedas", continúa el texto.

Antonio falleció el 22 de septiembre a causa de un edema pulmonar, si bien su hijo tuvo tiempo de verlo, de acompañarlo y de despedirse ese día, las últimas tres horas con su papá ya estaba muy desmejorado. "Mi papá era la carta, no lo que yo ví en la clínica", aseguró Rafael a Telefé Noticias.

Cuando tu papá te sigue enseñando como vivir y como morir... pic.twitter.com/1UN1fTrHk3 — Jedi Amateur�� (@hombreenlacaja) 26 de septiembre de 2018

"Hacé lo necesario para que tus hijos tengan en la memoria a su abuelo, que es la forma de seguir vivo. Lo estaré mientras me mantenga en el recuerdo de mis hijos e nietos, como yo tengo a mis abuelos en la memoria y el corazón", continúa el texto que estaba escondido dentro de la computadora de Antonio, y que Rafael logró encontrar gracias a que le dejó un "caminito de migas".

El "caminito de migas" fue Azul, la hija de Rafael, con quien Antonio tenía una relación muy especial. "Mi papá había hablado del tema con ella. Ella sabía todo, y las claves eran su nombre, su fecha de nacimiento", relata el hombre de 42 años.

La carta fue escrita el 22 de mayo, exactamente cuatro meses antes de fallecer, y para su hijo fue la despedida que lo ayudó a cerrar: "Como no tuve la despedida esperada y me quedó un sabor amargo él se ocupó hasta de eso como sabiendo que es lo que iba a pasar, hermosa jugada de mi viejo", escribió Rafael en Twitter.

A raiz del tuit, que fue compartido dos mil veces, Rafael no para de recibir mensajes. "Me estalla el teléfono. Yo uso Twitter para distraerme, nunca me imaginé tanta trascendencia".