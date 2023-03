En los últimos días se viralizó en las redes sociales la lamentable historia de un perro abandonado por sus dueños. Un hombre llamado Dagoberto Rojas, compartió en Facebook una experiencia que vivió y emocionó a todos.

“Abandonaron a un perro”, fue el título del video que grabó este taxista, donde contó que luego de trasladar a una pareja en busca de un cajero automático, dejaron atada a su mascota en el asiento del auto, se bajaron y no volvieron más.

El hecho ocurrió en Bogotá, Colombia, y cautivó a miles de usuarios a través de las redes sociales. “Dentro de esta caja estaba este perro”, indicó en el clip. En ese sentido, detalló: “Me dijo el propietario que iba a retirar plata y que ya venía, ingresó al centro comercial Plaza Imperial y no volvió a salir. El perrito ya está viejito, no lo vamos a abandonar tampoco. Por si el dueño me está viendo, le dejó mi teléfono”.

Con la intención de encontrar un nuevo hogar para el animal, compartió este video en sus perfiles de las redes y destacó que, además, le dejaron una carta con una serie de instrucciones: “Servir comida en la mañana y cuando se le acabe. No soltar la correa por ninguna razón. Darle agua, tratar de no jugar con él. Sí se pone gruñón por ponerle la pechera, ofrecerle galletas. Tener cuidado con las puertas. Mezclarle la comida”.

Asimismo, en una parte del texto también le dieron detalles del horario habitual en el que está acostumbrado a que lo saquen a pasear.

“Bien por el taxista que lo acogió y lo va a cuidar”; “¡Qué lindo gesto de amor!”; “Tremendo el corazón de esa persona” y “Seguramente no faltará quien lo quiera adoptar, lo ame y lo cuide”, fueron algunas reacciones propias de los usuarios de las redes tras conocer la conmovedora historia.