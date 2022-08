TikTok es un mundo social que pocos creen que tiene presencia en la vida de las personas hasta que sin darte cuenta podes subir un video y perder el trabajo.

En esta oportunidad la protagonista se llama Nicole Johnson, tiene 30 años y es maestra en un colegio de Estados Unidos. Nunca pensó que el video en donde se graba a ella misma con la leyenda: “Yo les digo a mis compañeros de trabajo que no puedo llegar temprano porque tengo hijos, pero llego con un Starbucks todos los días” iba a terminar del modo que terminó.

Cuando las autoridades de la institución recibieron el video, Nicole fue despedida al considerar que se trataba de una falta a la ética de trabajo y el cumplimiento de los protocolos escolares. Sin dudas fueron los peores siete segundos de su vida ya que le costaron su trabajo.

En el TikTok se la ve a la joven bebiendo un café de la conocida marca Starbucks mientras abajo se leía los dichos mencionados anteriormente. Según relató el compañero que encontró el video él había abierto la aplicación y allí se le apareció en la sección "Para Ti" donde se dio cuenta a simple vista que se trataba de Nicole.

En la suspensión administrativa que recibió la maestra sostienen que subió “TikToks poco profesionales” y “acoso a un compañero de trabajo”. Luego de las tres semanas Nicole se reunió con personal de recursos humanos del colegio quienes le confirmaron que quedaba despedida.

“No pensé que me podrían despedir porque no pensé que fuera poco profesional. No es negativo. No es acoso. Literalmente, solo soy yo diciendo: No puedo llegar temprano al trabajo, pero tengo un Starbucks”, expresó Johnson. (NA)