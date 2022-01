Ximena Padilla había organizado su cumpleaños en un bar, pero la fiesta no salió como esperaba. Sus amigas fallaron a la cita, pero la joven se hizo viral en TikTok al contar la historia y el final feliz.

A quienes ella llamaba sus amigos la dejaron plantada y se sentía algo avergonzada, pero los meseros no iban a dejar que se sintiera mal y se colocaron manos a la obra.

A través de TikTok compartió lo amable que fueron con ella, asegurando que le compraron globos y una torta con el que le cantaron el cumpleaños.

Pero ahí no terminó el detalle, porque los amables trabajadores de este restaurante la acompañaron y se sentaron a compartir un momento agradable con ella. Muchos podrían decir que no le correspondía, pero no cabe duda que fue algo muy agradable para esta mujer en su día.

Al menos por un rato pudo dejar de pensar en lo que le hicieron sus amigos y disfrutaba de la compañía de personas detallistas, que se tomaron el trabajo de hacerla feliz.