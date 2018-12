Hace 58 años terminaban la escuela primaria en el Normal de Quilmes. Entonces los viajes de estudio no eran comunes y ni imaginaban que mucho tiempo después esa amistad que había nacido en el edificio de la Avenida Mitre perduraría en el tiempo. Siete ex alumnas y ex alumnos de la promoción 1960, junto a familiares, acaban de concretar un sueño: vivir un viaje de egresados en Bariloche.

Susana Chandler, Beatriz Begna, Mirta Paniza, Haydee Rosi, Rodolfo Schkesinger, José Murias y Rubén Santillana están rebosantes de alegría. Ellos fueron los que lograron sellar tantos años de compañerismo y afecto, de anécdotas e historias de vida, de luchas e ilusiones en una travesía que la cuentan con el entusiasmo de los adolescentes. “Hicimos excursiones todos los días. La pasamos muy bien, el grupo es bárbaro y nos divertimos mucho”, coinciden. Además ya piensan en nuevos destinos. “Ya estamos planeando la próxima salida. Algunos quieren ir a Nueva York y poner alguna plaquita, dejar una huella”, afirma José.

La mayor parte del grupo se reencontró hace unas tres décadas. “Hoy en día las nuevas plataformas digitales facilitan la comunicación, pero en aquel entonces fue toda una travesía la que tuvimos que implementar para encontrarnos. Hicimos todo un operativo. Nos organizamos entre cuatro y empezamos a buscar por guías de teléfono, de espionaje. Íbamos a un lado donde supuestamente vivían y nos decían que se mudaron y nos íbamos para otro. De los 35 que éramos, sólo no logramos localizar a tres”, cuentan.

Gracias a la insistencia, este año lograron que se sume una ex compañera que vive en España a la que buscaron durante años. También a otros que viven la Patagonia y en Mar del Plata. “Ahora es un poco más fácil. El segundo domingo de noviembre de cada año hacemos juntada sí o sí”, dice Mirta.

Del grupo también forma parte una persona muy especial: uno de sus maestros que actualmente vive en Neuquén. “Lo adoramos y todos los años le pagamos el pasaje para que se venga a festejar con nosotros y brindar por fin de año”, afirman emocionados.

Además de juntarse y preservar el grupo, también pensaron en los demás estudiantes que pasaron por el Colegio. Así crearon “Exanqui”, una ONG sin fines de lucro, cuya finalidad es entregar medallas a los egresados de 25 y 50 años con la puesta en valor del Archivo Histórico de la Escuela.

“Esto que realizamos está inscripto en el Plan Nacional de Recuperación de Archivos Escolares que es orientado y supervisado por la Biblioteca Nacional de Maestros”, afirma la Vicepresidenta Mirta Alicia Panizza y agrega: “ Por ejemplo, ya se homenajeó a quienes egresaron de nuestra escuela hace 50 y 25 años. Somos pioneros en la provincia de Buenos Aires en esto de realizar entregas de medallas y trabajar en la recuperación del Archivo Histórico”.

“Ya somos como una familia. Nos conocemos de toda la vida. De tantos años que nos juntamos nos sentimos así”, concluyen entusiastas.

