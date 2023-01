Tati, como se hace llamar en TikTok, compartió una divertida situación que le ocurrió después de utilizar una aplicación de viajes. El joven que la llevó consiguió su número por esta misma app y le envió un mensaje de voz con una divertida propuesta.

El chico le mandó un audio invitándola al cine para ver “Avatar 2″, aunque ella le rechazó la salida porque tenía novio, él no vio problema alguno y le dijo “que lo podían arreglar”. La situación ahora es viral en las redes sociales por la graciosa ocurrencia del conductor.

Federico, el chico que trabaja para al app de viajes, quedó flechado desde el primer momento que vio a Tatiana, la pasajera. En el mensaje que le envió por WhatsApp empezó presentándose y luego la invitó al cine con un cupón de 2x1. Ese detalle desató la locura de todos los usuarios de las redes que vieron el video de la conversación.

“Jajaja me estallé con el 2x1, le aclaraba hasta la tarjeta que iba a usar. Mi vida”, comentó una chica enternecida por el gesto de Federico. “‘Tengo 2x1′, se me caen las lágrimas”, escribió otra joven también conmovida.

Pero el acto de valentía no le salió bien a Fede. Tatiana le rechazó la invitación aclarándole que tenía novio, pero parece no haber sido un problema para el joven enamorado. “Ah, ¿tenés novio Tati? Bueno, lo arreglamos. Lo arreglamos de alguna manera, no hay problema Tati”, le responde.

Inmediatamente, le manda otro audio justificando que era chiste lo último que le dijo: “Ahre, Tati, era una broma. Era una broma”. A Tatiana le dio gracia y subió la conversación a su cuenta de TikTok, @gurfinkeltati, y en menos de un día lleva 79.1 K de “me gusta”, más de 2000 comentarios y fue compartido 3244 veces, hasta el momento.

El 2x1 en Avatar 2 revolucionó las redes

A varios usuarios les divirtió la invitación de Federico y lo compartieron en Twitter también, y al igual que en TikTok se volvió viral siendo tendencia el “2x1″ en Argentina.

Lejos de burlarse del chico, el audio causó gracia y ternura a la vez por la ocurrencia de Federico. “Lo arreglamos de alguna manera: lo pisa con la moto”, bromeó una chica. “Era una broma para Youtube”, comenta otro usuario.

Parece que la historia no terminó ahí. Tatiana aseguró en los comentarios de su video que “hay parte 2″ y le preguntó a sus seguidores si querían que lo suba. A lo que miles de ellos le dieron el voto positivo.

Además, la forma de hablar y la “broma” de Federico les hizo acordar a otro audio de una conversación entre dos jóvenes que se viralizó hace muchos años y sigue siendo tendencia hoy en día.

“Perdón, pero nadie puede superar al tipo que imita a Alf”, comentó una chica y volvió a compartir el épico audio de este joven que se viralizó hace unos años cuando la chica que lo recibió se lo compartió a su grupo de amigas y ellas lo subieron a las redes.