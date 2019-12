Una pareja fue grabada teniendo sexo en pleno día en la localidad santafecina de Venado Tuerto y las imágenes se viralizaron a través las redes sociales.

Un vecino que estaba esperando a su pareja arriba de su auto, escrachó con su celular a los jóvenes que disfrutaban de una tarde de placer a la vista de varios transeúntes, que quedaron anodadados por la situación.

La intimidad al aire libre generó discordia entre los internautas y se generó un cruce entre ellos. Mientras algunos pensaban que era algo divertido, otros los criticaron con crudeza.

"No llegó a comprender que le pasa por la cabeza a esta gente no se si son de otra raza, por que en mi naturaleza no lo haría en la vereda donde pasa gente podes irte a un monte aunque sea", comentó una mujer.

"Acá no se acuerdan ni de los niños, ni que esas cosas se hacen dentro de 4 paredes, ni el horario, ni que sea en una vereda, ni la biblia, las enfermedades, ni Sodoma y Gomorra, no juzgan la educación de los padres", criticó otra.

Dijeron que era de Corrientes pero confirmaron que era de la ciudad santafecina.