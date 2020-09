Conversar con el otro puede ser una tarea sencilla, de acuerdo cuán charlatanes seamos. Pero poder escuchar (realmente) al otro es una tarea un poco más profunda y este test de habilidades auditivas, te revelará cuál es tu verdadera capacidad.

Según los pensamientos que nos den vueltas por la cabeza o cuán preocupados nos encontremos, estaremos más o menos atentos. A veces, puede suceder que hasta se nos pasa por alto lo que nos están diciendo y nos vemos obligados a pedir que nos repitan la última oración.

Una distracción mínima puede llevarnos a perder el hilo de la conversación y eso, dependiendo del interlocutor y de la importancia de la charla, puede traernos inconvenientes. O bien, el reclamo: “¡No me estás escuchando!”.

Consiste en identificar comportamientos recurrentes a partir de la escala:

0 = RARAMENTE

1 = ALGÚN TIEMPO

2 = GRUESO

3 = SIEMPRE

1 – Sigo escuchando, aunque lo que me digan no sea de mi interés.

2 – No saco conclusiones apresuradas antes de que el otro termine de hablar.

3 – Si no conozco el significado de una palabra, le pido que me lo explique mejor.

4 – Trato de no dejar que mi interlocutor influya en mi.

5 – Cuando se dirigen a mi, me concentro en lo que me dicen.

6 – Pido confirmación de lo que entendí.

7 – Presto atención también a quien no me agrada.

8 – Miro a los ojos cuando me hablan.

9 – Con las palabras y los gestos invito al otro a que se exprese con libertad.

10 – Estoy atento al lenguaje no verbal (el corporal) de mi interlocutor.

11 – Creo que siempre hay algo que aprender del otro.

12 – Trato de no sugerir frases o palabras al hablante.

13 – Evito interrumpir.

14 – Asiento con la cabeza para indicar que estoy escuchando.

15 – Me alejo de los que me atacan verbalmente.

16 – Anoto para no olvidar lo que me están diciendo.

17 – Dejo de hacer otra cosa cuando me hablan.

18 – Tengo capacidad para mantener la concentración sin distraerme con el sonido ambiente o los ruidos.

19 – Si no puedo prestarle atención, le solicito que conversemos en otro momento.

20 – Escucho al otro espontáneamente.

21 – Formulo preguntas para comprender mejor lo que me dicen.

22 – Quedarme en silencio cuando hablo con alguien me hace sentir “agitado” / “ansioso” / “tenso” porque siento necesidad de intevenir.

23 – Cambio de tema cuando me hablan.

24 – Doy consejos mientras me hablan, aunque el otro no me lo pida.

25 – Cuando el otro me cuenta su problema, lo interrumpo contando uno similar o mi experiencia.

26 – Me esfuerzo por mostrar comprensión a los demás, incluso preguntando sin que vengan a contarme algo.

27 – Puedo evitar brindar cualquier respuesta cuando no hallo una válida en el momento.

Resultados

Suma todas las puntuaciones. Cuánto más alto sea el resultado, demostrará que posees mayor capacidad de escucha.

Para los enunciados 22, 23, 24 y 25 la escala se invierte, es decir: “1 = 3; 2 queda = 2 y 3 = 1”.

Puntuaciones

Mínima: 27

Máxima: 81

Media: 54

