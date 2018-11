Thalía es una artista que siempre se ha acostumbrado a los lujos, y cuando esto no sucede, parece generarle indignación. En esta ocasión, la cantante mostró su total indignación por su llegada al cine, en donde se disponía a ver una película, pero se encontró con que el asiento estaba en un estado “bastante asqueroso”.

Aprovechando el fin de semana para este tiempo libre con su familia, la mujer mexicana grabó todo y lo publicó en sus historias de Instagram. “Fui al cine y así me encontré mi asiento”, fue la primera de varias publicaciones que hizo la cantante.

Allí se podía ver el asiento color negro y con un líquido que, al parecer, se trataba de chocolate. Y después agregó: “Me metí al clóset donde están todas las cosas para limpiar. Me agarré una bolsa porque el asiento que me tocó está de lleno de grasa, asqueroso, lleno de comida, de hotdog, y no lo quisieron limpiar”.

Sin embargo, Thalía no se quedó con la bronca, y encontró una solución bastante práctica para la suciedad que había en su asiento y en todo el piso: colocó bolsas de plástico para sentarse sobre ellas, y disfrutar la película.