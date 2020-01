Thelma Fardin sorprendió al contarle a sus seguidores a través de sus Stories de Instagram que un hombre le había pedido una foto en la calle y, luego, la usó para burlarse de ella.

Según explicó, un contacto del protagonista de la postal la contactó por mensaje privado para alertarla de la situación y ella se preguntó: “¿Qué clase de tipo se saca una foto conmigo si piensa esto?”.

En la postal se puede ver a Thelma sonriente junto al joven. La actriz se sintió traicionada ya que ella, de muy buena manera, aceptó sacarse la foto. Lo polémico de la publicación es que en la descripción la persona que le pidió la fotografía escribió: “Thelma Darthés jajaja”.

“No se los comparto porque este nabo me afecte, por suerte a mí no puede hacerme nada. Ahora, qué clase de tipo se para a sacarse una foto conmigo si piensa esto? Mi objetivo mostrándoles este mensaje que me mandó una desconocida es recordarnos a todas que nos tenemos“, exclamó Thelma sobre la captura de la publicación de este joven llamado Juan.

Respecto a la joven que le envió el mensaje para avisarle sobre esta burla hacia su persona, la actriz escribió: “Gracias compa por mostrar que en cada rincón hay sororidad. Se va a caer y el digno más concreto es que se les ve desesperades”.