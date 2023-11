Falta menos de un mes para Navidad y mientras muchos chicos ya armaron la lista de juguetes para pedirle a Papá Noel, la cartita que hizo Gonzalo, un nene de 7 años que asiste al comedor nocturno “Rayito de Sol” en el barrio San José de Luján, conmovió a todos.

“Querido Papá Noel: para esta Navidad quiero pedirte ladrillos para hacer mi casa. Te quiero mucho”, escribió. Y es que estas fiestas no serán fáciles para él ni para su familia. Un incendio destruyó todo lo que tenían, y por recomendación de los Bomberos, tuvieron que tirar abajo los pocos ladrillos que no fueron arrasados por las llamas.

Según el testimonio de una vecina “el terreno quedó pelado, porque las paredes que se ven en la foto eran inseguras”, y el riesgo de derrumbe era inminente.

“Empezamos a activar y a meterle fuerza a esto”

El drama de Gonzalo llegó a los oídos de una docente de la materia “Consciencia, actividad y servicio” del colegio Villa Devoto School, y cuando lo compartió con los chicos nadie dudó: decidieron armar una rifa solidaria para comprar materiales y reconstruir el hogar del nene.

En diálogo con TN, Constanza, una de las alumnas, contó: “Todos los martes nos juntamos para traer proyectos y ver cómo ayudar. Entonces empezamos a activar y a meterle fuerza a esto porque ya se están terminando las clases, y se nos va a ser más difícil coordinar todo”.

“Nosotros armamos esta rifa, pero la familia necesita materiales y muchas cosas más. Todo lo que pueda ayudar y servir en esta situación, es genial”, dijo la estudiante.

“En estas fiestas ayudanos a regalarle una sonrisa. Con tu ayuda Gonza y su familia podrán volver a tener su casa”, escribieron desde el Colegio en un posteo que circula en las redes sociales.

Para juntar el dinero que el pequeño y su familia necesitan, los estudiantes rifan sets de individuales y posavasos; una cartuchera; un cuaderno; y accesorios para celulares.

“Siempre me sumo, me encanta ayudar y hacer lo mejor posible. Esta situación me impactó, porque es como una locura que un chiquito pida ladrillos. Te parte el corazón”, expresó Constanza.

A pesar de que el tiempo de clases los apremia, el compromiso de los alumnos es muy fuerte y la joven adelantó que en el caso de que logren conseguir el material después de que haya terminado el ciclo lectivo, tanto sus padres como otras familias de las comunidad educativa ya ofrecieron sus autos para viajar al barrio San José a a intentar que Gonzalo y su familia pasen la mejor Navidad posible.

