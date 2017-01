Elena Mikhailovna, o la "abuela Lena", tiene 89 años, vive en Krasnoyarsk, Rusia,y usa su jubilación para viajar por el mundo.

Lo hace desde los 83 años. Por ahora, ya visitó lugares como Turquía, Polonia, Alemania, República Checa, y Vietnam.

"Cuando era chica no tenía tiempo para viajar, así que decidió hacerlo ahora", contó una de sus nietas en su página de Facebook.

Lena viaja sola, con una mochila y su bastón. Pero no se priva de nada: come las comidas típicas de los lugares que visita, anda en moto y en camello. Según dijo la familia de Lena a Buzzfeed, la viajera no tiene problemas para desplazarse, a pesar de su edad.

Este año, Lena cumple 90 y ya sabe lo que quiere de regalo: un viaje a Israel.

Fuente: La Nación