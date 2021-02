Un video viral causó fuerte repudio en Perú: en las imágenes que circularon primero en la red social TikTok se ve cómo dos personas tiran a un joven ciudadano peruano desde lo alto de un puente. La víctima fue identificada como Silvano Oblitas Cántaro Tolentino, de 19 años. Las imágenes habrían sido grabadas en Colombia, donde había viajado para comprar ropa con el fin de revenderla en Perú.

El video que causó indignación en Perú

En la grabación, se ve a dos hombres preguntarle de manera insistente al joven de dónde es, a lo que él responde nervioso que de Huánuco, en Perú. Entonces, uno de los agresores lo agarra del pecho y las piernas y lo tira por encima de la baranda. El otro filma la caída y el momento en que el cuerpo de Silvano impacta contra el piso. “Bórralo! ¡se murió lo que se murió!”, dice uno de los atacantes y lanza el bolso de su víctima al vacío.

Tras la difusión del video, la hermana del joven, Janet Cántaro Tolentino, realizó una denuncia y pidió ayuda a las autoridades para “que se haga la investigación correspondiente” y “se halle el cuerpo de su hermano”. “Es él, lo reconocí”, aseguró en diálogo con el canal Latina TV.

“No sabemos si está vivo o muerto, por eso reclamamos que investiguen”, puntualizó.

Una ilusión, una estafa y un final trágico

La procedencia de este video aún está en investigación, aunque según Janet habría ocurrido en Colombia. Según dijo, su hermano dejó su trabajo como estibador en el mercado mayorista de Lima para viajar, junto a un colombiano al que llaman Andrés, a Medellín, el 25 de enero. Quería comprar ropa para venderla en Perú. Llevaba con él 5000 soles y la ilusión de ganar dinero.

Sin embargo, el joven fue estafado y su amigo lo dejó solo sin nada en un país desconocido. La última vez que Silvano se comunicó con su hermana fue el 10 de febrero. Ese día la llamó desesperado para pedirle ayuda.

“Me dijo ‘Janet, por favor, me quedé sin nada acá. Envíame dinero, por favor’. Eran las ocho de la noche. Le dije que mañana en la mañanita le depositaba, que me mande la cuenta que iba a hacer lo posible. Al día siguiente ya no se conectó. Le escribí, le llamé y ya no contestaba el teléfono”, sostuvo en diálogo con el diario El Comercio.

Por su parte, los padres del joven desaparecido, Félix Cántaro Vásquez y Feliciana Tolentino Duran, le pidieron a las autoridades colombianas aclarar lo que pasó con su hijo y castigar a los responsables. “Mi hijo es inocente. Solo quiero recoger su cuerpo, velarlo y despedirme”, dijo su mamá.