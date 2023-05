Está claro que los argentinos no dominamos el mundo porque no queremos, ya que cualquier lugar que pisamos lo "argentinizamos". Esto fue lo que sucedió en Londres, Reino Unido, cuando un joven tocó la popular canción "Muchachos" en el subte de la ciudad europea y logró que tanto compatriotas como ingleses celebren unidos la victoria de la "Scaloneta".

A casi 6 meses de la épica final del mundial, el furor por la Selección Argentina no termina y la alegría se sigue contagiando entre millones de personas de todo el mundo. De hecho, a pesar del tiempo que paso, aún aparecen relatos que recuerdan el emocionante partido contra Francia o evocan las canciones y los festejos de aquel momento.

En este contexto, en los últimos días, se hizo viral en TikTok la historia de un argentino que causó fue furor en el transporte de Inglaterra tras tocar con su piano flauta la conocida canción de la Mosca. La locura que avivó fue tal que se hizo una "fiesta" dentro de la formación que casi terminó en un gran pogo de diferentes nacionalidades.

El argentino que causó furor con "Muchachos"

Una usuaria llamada Victoria Caruso (@vicky.caruso) compartió en su cuenta de TikTok un divertido video de un amigo con el que viajaba en el subte de Reino Unido. "Argentinos en Londres", escribió la joven en junto a la publicación.

En la grabación se puede ver que el chico sacó su piano-flauta y entonó las primeras estrofas del "segundo himno nacional". Al instante de que comenzó la canción, un par de personas cantaron: "En Argentina nací" y luego una decena de pasajeros continuaron: "De los pibes de Malvina que jamás olvidaré. No te lo puedo explicar por qué no vas a entender".

Finalmente, todo el vagón del subte saltó al ritmo de "Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar". Lo más ilusionante de esta "anécdota" de los argentinos en Inglaterra es que lograron que individuos de diferentes nacionalidades compartan la pasión por la Selección Argentina y el amor por la camiseta nacional.

El video se hizo rápidamente y miles de personas comentaron lo sucedido. "El verdadero los argentinos estamos en todas partes", escribió un chico. "Como me gustaría ser argentino", confesó otro usuario y una chica ratificó: "Los argentinos no son tímidos ni a palo". "Esta canción es la nueva forma de reconocernos en el mundo", sostuvo otro joven.

Gracias a la publicación, muchos extranjeros salieron a apoyar a la hinchada de Argentina y confesaron sentirse uno más. "Yo siendo Ecuatoriana la canto a todo pulmón", escribió una mujer y otra explicó "Acá en Colombia me he encontrado argentinos y cuando paso al lado de ellos cantando la canción me sonríen y la cantan conmigo".

Actualmente, la publicación superó el millón de reproducciones, más de 400 mil usuarios le pusieron "me gusta" y 50 mil personas lo compartieron en sus redes sociales. Esta desopilante historia hizo pensar a muchos, "¿Los Argentinos dominamos el mundo?".