Tomás Holder se convirtió en uno de los participantes más polémicos de Gran Hermano y también fue el primer eliminado. Al salir de la casa más famosa del país, el influencer rompió el silencio: "Creo que la gente me sacó, más que nada, porque cuando entré a la casa sabía que corría el riesgo de que si jugaba totalmente con mi personaje".

"La gente mayor quizás no lo iba a entenderlo y me iba a jugar en contra. Pero no me arrepiento cómo jugué. Siempre supe que era un juego la casa de Gran Hermano y entré a eso. Sacando el personaje y las redes sociales, en mi vida personal soy un chico súper compañero, amiguero", agregó.

Y continuó: "Me encanta la familia, soy noviero mal. Nada que ver lo que es el personaje. Es un personaje lindo, querido, capaz que lo entienden. Pero no se dio así y pasó lo que pasó. Siempre estuve muy pegado a mamá, que me tuvo siendo muy chica, cuando tenía 19 años".

"Creció prácticamente conmigo. Pero no quería pegarme a mi historia para dar lástima, nunca fue mi intención: quería entrar, jugar y divertirme. Siento que mucha gente que entra con esta historia de dar lástima y todo, pero es un juego. Sentía que quería jugar fuerte", contó.

Fue entonces que confesó: "Es una relación difícil. Mi viejo también es joven. Chocamos bastante, a veces pasan meses en los que no hablamos, a veces cuesta hablar con él. A mi viejo le hubiese gustado estar en este juego. Hizo varios castings y nunca quedó. Me llamó para darme consejos y le dije: ‘Papá, yo no necesito ningún consejo tuyo’".

"También me dijo: ‘Tratá de no pasar vergüenza’. Eso me partió. Me acuerdo que la agarré de la mano, le dije que la amaba, y que no me falte nunca. Mi vieja es mi cable a tierra, en todo sentido. Mis viejos me tuvieron de muy chicos y uno nunca aprende a ser padre, lo va viviendo a medida que pasan los años", expresó.

Como si fuera poco, hace algunas horas, Tomás Holder sorprendió a todos la revelar cuánto le pagaban por estar en Gran Hermano. El joven influencer confesó que era por semana y contó: “$25.000 por semana".