Davey Jarrel es un hombre de los Estados Unidos que asegura que toda su vida bebió, únicamente, agua y leche, pero, en el día menos esperado decidió romper esta regla para probar otras bebidas y documentar su reacción en TikTok. No tardó en transformarse en viral por sus sorprendentes reacciones.

Jarrel radica en Los Ángeles, tiene 27 años y se dedica a ser artista de guiones gráficos para gigante del entretenimiento infantil, Nickelodeon. Reveló a Insider que fue un amigo cercano quien lo convenció de cambiar su hábito de toda la vida, también lo llevó a aceptar ser grabado mientras probaba nuevas cosas.

De mala gana, el también comediante aceptó el desafío, razón que lo llevó a abrir su canal de TikTok, @doodledoodledave, el cual viene sumando más de 96 mil seguidores, pero nunca pensó que su simple reacción tendría tanta repercusión. Su video del 16 de junio, por ejemplo, vienen acumulando más de 21 millones de reproducciones y lo que vemos es a Davey estremeciéndose al tomar bebidas como Fanta naranja. Gatorade, 7 Eleven Slurpee y 7 Select Farmers Grove Lemonade.

A todas estas, nuestro protagonista les calificó. Por ejemplo, a Dr. Pepper le puso menos 1, Mountain Dew también con 1, mientras que Fanta con 0, mientras que con Slurpee ni siquiera se tomó la molestia de hacerlo.

Jarrell confesó que, en realidad, no disfrutó beber ninguna de estas, pero se dio cuenta que era una buena idea hacer este tipo de reacciones, como la del 24 de junio cuando intenta adivinar que marca de agua hay en cada vaso, ganando unos 2,2 millones de vistas.

Hay uno que no salió del todo bien, pues probó vodka, provocando enrojecimiento en su rostro, escupe el trago, para luego pedirle a su amigo que deje de filmar. A Insider, confesó que aquella fue la primera vez que probó alcohol.

A inicios de julio, se filmó probando Sprite de McDonald´s, de la cual admitió que “realmente no sabe mal”, pero agregó que “no la quiere más en su vida”. Al mencionado portal expuso que siente “fobia” por las bebidas coloridas, la cual no tiene calificación, por ello la bautizó como “cromohidrofobia”, nombre que inventó cuando aún cursaba estudios secundarios.

Al mismo medio, aseguró que está se presentó a temprana edad, pues desde que tiene uso de razón era quisquilloso con las comidas de la escuela y, posteriormente, se extendió a las bebidas, optando por consumir solamente agua y leche (descartó el jugo de manzana tras ver su color): “Vi el color y cómo se veía por primera vez, me dieron ganas de vomitar. Desde entonces, he tenido aversión a beber cualquier cosa que no sea agua”.

Asimismo, insistió en que su familia no padece este problema, calificándose a sí mismo como “atípico”: “Recibí todo tipo de comentarios que puedas imaginar”, pero dice que su fobia es “saludable”, pero en TikTok muchos dicen que su actitud es infantil, mientras otros le reprochan que tan solo lo hace por las “vistas”.

“Es demasiado extraño y específico para haber sido inventado. Si tuvieras que inventar algo ¿no se te ocurriría algo un poco más extraño que eso? Es tan raro y tibio que tiene que ser verdad (…) un comentario que me hizo reír fue: ‘damas y caballeros, así es como se ve la virginidad’”, sentenció.

