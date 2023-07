Una empleada de una panadería de Coronel Brandsen fue despedida por compartir un meme sobre el pago del aguinaldo en sus redes sociales. Ante la falta de respuesta del pago de la liquidación, la víctima decidió viralizar el caso.

“Lo que a vos te divierte, a otros nos lastima. No subas que cobraste el aguinaldo”, se lee en el meme que tiene como protagonista al humorista Lucas Upstein y a un perrito, y que imita a la campaña contra la pirotecnia. Ante el posteo de Tamara, su jefe, identificado como Marcelo, le mando un mensaje por WhatsApp para llamarle la atención: “La verdad es que esto es cualquiera, Tamara. Decime las horas que trabajaste y te separo lo tuyo”.

Inmediatamente, ella le respondió que solo le había parecido gracioso el meme y que no era necesario que se lo tomara de esa manera, pero el hombre le dijo: “Me parece de cuarta”, y agregó: “Yo voy a las 10:00. Te pido, por favor, que te vayas”.

Las capturas del insólito intercambio fueron compartidas en Twitter por la usuaria @soyjuanitaok, quien denunció que lo hicieron público porque a a su amiga no le habían pagado la liquidación: "PANADERÍA OHLALA, te echan por compartir un Meme , Si ASI COMO LEÍSTE, Acá las pruebas SE PUEDE SER TAN CACA ?? La piba se quedó sin trabajo por compartir un Meme ASÍ COMO LEÍSTE QUE OPINAN?? #brandsen #viral".

Como era de esperarse, el indignante hecho se viralizó rápidamente y muchos usuarios se volcaron a las redes sociales del comercio, e incluso, comenzaron a dejar reseñas negativas en el perfil de Google Empresas y le bajaron la calificación. Además, exempleados de la panadería contaron sus mala experiencia en el lugar.

Finalmente, Tamara de los Santos contó lo que había sucedido en un video de TikTok, y aclaró: “Yo no tengo a los dueños de la panadería en Facebook, mi cuenta es privada. Alguien le sacó captura y se la mandó a ellos”.

“Solo buscaba que me pagaran mis vacaciones y mi aguinaldo, lo que me correspondía por mi laburo”, agregó, mientras afirmó que no era su intención que la situación se volviera viral ni afectar a sus compañeros.