Una historia llamativa y particular fue dada a conocer a través de la red social Reddit. Un hombre contó como su vida “se le vino abajo” luego de descubrir, por medio de unos estudios médicos, que su esposa era en realidad su hermana.

El protagonista inició su relato contando que tiene dos hijos con su esposa, con quien lleva casado seis años. Contó que nunca supo nada respecto a sus padres biológicos, ya que fue dado en adopción bajo el régimen de “adopción cerrada”, en Estados Unidos. Por este motivo, jamás pudo saber si tenía vínculos familiares sanguíneos con otras personas.

Su esposa se enfermó. Los médicos le explicaron que necesitaba una donación urgente de riñón y él se sometió a unos estudios genéticos para saber si eran compatibles. Allí fue cuando llegó la revelación. “Nosotros verificamos con sus familiares y ninguno era compatible o un donante viable”, explicó.

Con el conocimiento de que existía la remota posibilidad de que él pudiera donarle su órgano, se sometió a la prueba y recibió un llamado al día siguiente confirmándole que era compatible. Sin embargo, el médico le pidió ahondar en otros estudios porque los resultados de tejido HLA (antígeno leucocitario humano) revelaron algo inusual. “No pensé mucho en eso y acepté”, afirmó.

Pero cuando llegaron los resultados, su vida cambió para siempre. Es que allí se enteró de que él y su esposa tenían un “porcentaje de coincidencia anormalmente alto”.

Atónito. Confesó sentirse “conmocionado y confundido”. La forma en la que se transmite el ADN es de generación en generación, de modo que de un padre a un hijo puede haber al menos una coincidencia del 50 por ciento y los hermanos podrían tener una coincidencia del 0 al 100 por ciento.

Tras esto, el sujeto contó cómo conoció a su esposa hace ocho años cuando trabajaba fuera de la oficina de su ciudad natal. En ese momento, la pareja intercambió números y quedó en encontrarse cada vez que él viajaba a su ciudad con trabajo hasta que se le diera la oportunidad de transferir su puesto a donde vivía ella así podían estar juntos de forma permanente.

“Estamos relacionados, no, no estoy bromeando. No sé qué hacer para seguir adelante, pero sé que puede estar mal. Ella es mi esposa y la madre de nuestros hijos”, contó buscando consuelo y ayuda.

Las respuestas no se hicieron esperar, y entre la comunidad de Reddit se repitió el mensaje de “apoyo” para el usuario. “Quiero decir que en este momento ya estás casado y tenés hijos; no puedes retractarte, así que no veo mucho sentido en volar mundos, supongo”, le comentó uno. Otro perfil agregó: “Ya tenés hijos y se supone que están sanos ya que no mencionaste ninguna anormalidad”.