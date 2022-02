"Hoy Gago demostró que Racing tiene más grandeza que Boca, por lo menos a la hora de encarar un clásico". Ese picante comentario de Nicolás Distasio, periodista deportivo partidario de River, encendió a Horacio Pagani, su colega del panel de enfrente en Pasión por el fútbol, el programa dominical del Pollo Vignolo. Primero haciendo puchero, luego con una sonrisa irónica, y finalmente con una respuesta que abrió un debate que pasó de picaresco a bochornoso en cuestión de segundos.

"Distasio":

"Este muchacho dice siempre lo mismo, es gracioso, siempre quiere hablar mal de Boca y bien de River", le dijo Pagani. "Y vos hablás bien de Boca todo el tiempo. ¿Sabés cuál es la diferencia entre vos y yo? Que yo tengo la valentía de decir de quién soy hincha, y vos lo ocultás: sos de Boca y no lo decís", le respondió Distasio. ¡¿Para qué?!

"Te voy a decir algo: ¡te prohíbo que digas eso porque es grave, viejo! ¡Es grave que digas algo que yo no digo! ¡Vos sos un periodista barrabrava!", subió temperatura Horacio Pagani. "Vos sos de Boca, hacete cargo, asumí tu condición de fanático", insistió el hombre del Millonario. "¡Las pelotas soy de Boca!", gritó enfurecido el histórico periodista del diario Clarín.

"Sos de Boca o anti River, algo parecido, pero a mí no me descalifiques", le lanzó Distasio. "¡La poron... soy de Boca!", bramó Pagani, ya totalmente desencajado. En ese momento, la risa de Sebastián Vignolo mutó por un rostro serio, viendo que la pelea se le iba en serio de las manos. "No, no, no... bueno, bueno", intentó frenarlos el conductor. Pero fue en vano.

"Te digo la verdad, ¡esto me jode mucho!", le dijo Pagani al animador. "Bueno, arréglelo con él cuando termine el programa", le devolvió Vignolo. "Este se hace el canchero porque no puede discutir periodísticamente de nada. ¡No es periodista, es un barrabrava!", cargó las tintas el también panelista de Bendita.

"Todos los que están acá pueden discutir periodísticamente, sino no estarían acá", le explicó Vignolo. Pero no había caso, Pagani redoblaba la apuesta a cada segundo: "¡Guarda el hilo porque lo arreglamos en cualquier circunstancia esto!", se despachó con su compañero, invitándolo tácitamente a pelear. "¡Uuuh! Calmate. Estás mayor, Horacio. Estás grande", le tiró nafta al fuego Distasio. "¿Qué querés que te diga? ¡¿Que sos trolo?!", terminó de derrapar Pagani. Bochornoso.

¿Hay más? Sí, hubo más. "Estás desbocado", le dijo Distasio. "No, te lo digo y te lo repito. ¡No jodas conmigo que te va a ir mal!", le contestó Pagani. Vignolo intentaba cambiar de tema pero era imposible. Entonces miró serio al periodista y le imploró parar: "Horacio, por favor...".

"¡No, no! ¡Decile algo a él, viejo!", le devolvió Pagani, sin entrar en razones. "No, primero que yo no soy un celador. No tengo que decirle nada a nadie, son grandes. "Entonces no me digas nada a mí", lo picanteó Horacio. "No, bueno, con lo que dijo usted es suficiente...", lo fulminó el Pollo Vignolo. Y ahí sí, recién ahí pudo cambiar de tema, mientras el clima en el estudio de eltrece se cortaba con un cuchillo.