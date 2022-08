Una joven cordobesa se volvió viral en Twitter porque compartió la curiosa anécdota que tuvo que pasar con su mejor amiga. Todo empezó cuando la protagonista se empezó a sentir mal, se dio cuenta de que tenía un brote de alergia y se sacó una foto.

Decidió enviársela a su amiga con un mensaje. "No amiga, la verdad ni me dolió, osea me puse mal un rato, pero ya está, pensé que iba a ser peor", escribió, pero no esperaba que la imagen trascendiera.

Su amiga, en lugar de solo contestarle el mensaje, decidió publicarlo en su cuenta personal de Twitter (@jjulianaortiz). Enseguida la publicación se hizo viral y ya cuenta con 15 mil retweets, 4537 tweets citados y 154 mil "me gusta".

*no amiga la verdad ni me dolió ósea me puse mal un rato pero ya está pensé que iba a ser peor* pic.twitter.com/WhFrI5sL4j — �������������� ���������� �� (@jjulianaortiz) August 2, 2022

Cuando la protagonista, llamada Julieta Forcato, se dio cuenta de la repercusión que tuvo la anécdota, publicó un tweet en su cuenta (@juliforcato) aclarando lo que sucedió: "Tuve un brote de alergia, me fui a casa urgente para que no me vea nadie con la cara así". Lo publicó junto a dos capturas de pantalla del primer tweet. En poco tiempo ya tiene 2.456 retweets, 513 tweets citados y 136,5 mil "me gusta".

Tuve un brote de alergia, me fui a casa urgente para que no me vea nadie con la cara así. Mi mejor amiga: pic.twitter.com/Xj5GqXGgGo — Juli Forcato (@juliforcato) August 2, 2022

Además, el tweet de la protagonista tuvo diversas respuestas, algunas a modo de chiste por el curioso momento y otras a modo más serio. "Que autocontrol hermana, soy yo y la trompada más tranquila que le meto la deja en Pekín" (China), "Se nota que es tu mejor amiga. Los amigos te preguntan cómo te sientes y te apoyan", "Ojalá yo tuviese esa cara con alergia o sin...", "La próxima andá urgente a una guardia hospitalaria. Se te cierra la garganta y no podés respirar", fueron algunos de los comentarios. Algunos usuarios de Twitter se sintieron identificados con lo que le pasó: "Hoy amanecí así de la alergia", "Me dan esos brotes cada 2 días", escribieron.

Muchas personas que vieron el tweet se tomaron el hecho en broma y decidieron contestarle con memes. "Imaginate que te agarre alergia y seguir así de fachera, a mí si me agarra alergia...", dice uno con una foto del actor estadounidense Will Smith.

Otro de los memes era una foto de un personaje del famoso juego "Los Sims", y hace referencia a que Julieta estaba hinchada por su alergia. Además, alguien le escribió que "también hay sticker" en WhatsApp con la foto que publicó, donde se la ve con los ojos inflamados.

Fuente: Crónica