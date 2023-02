Las opiniones sobre el día de San Valentín, que se celebra el 14 de febrero, son muy diversas entre quienes lo consideran un día meramente comercial y los que disfrutan del día y organizan varios planes románticos.

Sin embargo, no todos los planes concluyeron de la mejor manera debido a la actitud que tomaron los involucrados, motivo por el cual un hombre se convirtió en viral luego de compartir un mensaje desolador del 14 de febrero.

“Buenas tardes Sr Ariel Garza, el destinatario no quiere recibir sus flores”, fue el mensaje que recibió y decidió compartir en su cuenta de Twitter, que obtuvo más de 100 mil “Me Gusta” y más de 3 millones y medio de visualizaciones.

El usuario consultó “cómo va su 14 de febrero”, y la publicación se llenó de comentarios contando anécdotas similares, tomándose con gracia la situación o consultando cuáles fueron los motivos para que no le reciban el regalo.

Las repercusiones en las redes sociales

Los usuarios de Twitter no dejaron pasar desapercibido esta acción, por lo que uno de los internautas definió a la mujer como una batallosa, pero el autor del tuit preguntó “cuándo nos llegará una que no sea batallosa”.

“A mi si me las recibieron, pero no fue hoy banda, y porque seguramente no sabían que iban de mi parte, el secreto está en mandarlo anónimo”, indicó otro de los que comentaron en la publicación.

En tanto una usuaria se disculpó “por lo chismosa”, pero no aguantó el preguntar “que hizo con las flores” que no fueron recibidas mientras que otra persona aseguró que “quizás no eran ese tipo de flores las que quería”.