El empresario Elon Musk anunció hoy un plan para que su plataforma Twitter permita a los medios de comunicación cobrar a los usuarios por la lectura de cada artículo.



"Esto permite a los usuarios que no contratarían una suscripción mensual pagar un precio más alto por artículo, cuando quieran leer un artículo ocasional", tuiteó el también dueño de Tesla y SpaceX.



"Debería ser una gran ganancia para ambos, las organizaciones de medios y el público", agregó Musk, quien precisó que el plan comenzaría en mayo, sin brindar detalles sobre cuánto ganaría la red social con este servicio.



Este anuncio se produce como parte de la pelea que viene dando Musk, en medio de frecuentes controversias, para que Twitter sea rentable.



Al mismo tiempo, los medios de comunicación también llevan años luchando por formular planes de suscripción que les permitan cubrir sus costos operativos, sobre todo cuando los lectores se han acostumbrado a obtener noticias gratis en Internet.



El plan de Musk plantea interrogantes sobre cómo espera que funcione su forma de micropago cuando otros han fracasado.



En ese sentido, el periodista británico James Ball enumeró varios problemas con los micropagos, una idea que "definitivamente se les ha ocurrido a las principales editoriales de todo el planeta", escribió en la Columbia Journalism Review, según la agencia de noticias AFP.



A su juicio, muchos lectores desisten en cuanto encuentran un muro de pago, mientras que los editores prefieren "ampliamente" tener suscriptores de tiempo completo, que generan muchos más ingresos publicitarios que los cerca de 20 centavos que podría reportar la venta de un solo artículo.



Algunos usuarios de Twitter reaccionaron positivamente a la propuesta.



"Gran idea. Como autor frecuente en publicaciones como Forbes, Foreign Policy y Ad Astra, a menudo me siento frustrado cuando mi trabajo termina detrás de un muro de pago al que mis seguidores no están dispuestos a suscribirse. Esta es la solución correcta", opinó el experto espacial Greg Autry.



Una opinión compartida por Carlos Gil, autor de un libro sobre marketing, quien tuiteó: "Finalmente, un pay-per-view para noticias que no te hará sentir como si estuvieras comprando una cerveza de estadio demasiado cara. Obtén tus artículos a la carta y mantén tu billetera feliz".