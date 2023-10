Ulises Jaitt reflotó los tuits de Natacha Jaitt sobre Sofía Clerici. “Siempre un paso adelante”, destacó el mediático sobre su hermana, que murió en febrero de 2019 en el salón de fiestas Xanadú, del partido de Tigre, en circunstancias que aun se investigan.

En mayo de 2017, Clerici era señalada como la tercera en discordia en la relación de Daniel Scioli y Gisela Berger. Natacha se hizo eco de una nota periodística sobre aquel escándalo y lanzó: “Lo habrá enganchado en el Faena donde labura por 800 dólares la hora la Clerici”.

Luego Ulises reflotó un intercambio de tuits entre su hermana y la usuaria BellaBiondaMia, donde la mediática volvía a referirse a la modelo en marzo de 2018.

Después de que la escritora contara que seguía al doble de Bruce Willis y pensó que el actor hollywoodense le había devuelto el follow, Natacha cuestionó: “Jajajajajaaj callate, peor el gato este que anduvo con Scioli, la tatuada... La Clerici o algo así, que se lo garch... gratis y subió foto diciendo que era Bruce Willis jajajajajajajaajajajajaj Muero”.

Ulises Jaitt reflotó los tuits de Natacha Jaitt sobre Sofía Clerici.

Por último, el mediático reflotó un tuit de agosto de 2012 donde Clerici le agradecía a Natacha y le pedía retuits. “Hola @natachaJaitt Ayer me hiciste un retuit. Soy la chica tapa de playboy, ¿me hacés un Retuit porque me cerraron mi cuenta por poner una foto hot de perfil?”, le decía la modelo.

El día que se filtraron los chats íntimos de Sofía Clerici con Daniel Scioli y quedó expuesta una infidelidad

Sofía Clerici blanqueó su romance con Martín Insaurralde y desató un escándalo. Algo similar sucedió en 2017 cuando se filtraron capturas de conversaciones entre la modelo y Daniel Scioli.

En aquel momento, la encargada de compartir los chats privados fue Gisela Berger, pareja del actual embajador en Brasil y mamá de su hija Francesca. “Me di cuenta de una traición de Daniel. Estoy en shock todavía”, había dicho ella hace 6 años en diálogo con TN Show.

Luego del escándalo en ese entonces, Sofía fue como invitada a Los ángeles de la mañana (eltrece). “No me considero la tercera en discordia pero doy la cara porque ella (Berger) violó mi intimidad al publicar en las redes sociales la dirección de mi casa en Vicente López”, había dicho y también señaló que no era amante de Scioli pero que se “divertía” enviando “fotos y videos hot”.

En los chats de WhatsApp que filtró Gisela, quedaba en evidencia cómo ambos coordinaban para encontrarse. Sobre estas supuestas citas con Scioli, Clerici había explicado: “Nos juntábamos a tomar café y como somos personas públicas no podemos tomarlo en la esquina. No tuvimos relaciones pero él me interesa muchísimo, me parece superinteligente, además me gusta como persona”.

Los chats también demostraban las fotos y videos hot que la modelo le enviaba al actual embajador en Brasil. “Quería mostrarle los nuevos accesorios de mi marca de lencería”, señaló con respecto a las imágenes donde se veía un látigo y un antifaz.