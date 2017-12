Josicleu Rodrigues, de 42 años, se dirigía como todos los días a su trabajo en motocicleta en Campino Grande, al noreste de Brasil. Nunca imaginó que en el trayecto vería muy cerca la muerte. Y, seguramente, tampoco imaginó que se salvaría de milagro.

El hombre se estrelló con el rodado y cayó varios metros hacia adelante. En ese momento, un camión cruzaba la calle. El cuerpo de Josicleu se deslizó hasta caer justo debajo del vehículo. Afortunadamente, todo terminó en un gran susto y no resultó arrollado por el camión.

El accidente fue captado por las cámaras de seguridad, que muestran el increíble momento en que Josicleu se salva de milagro.

Brasil: Milagro de navidad. Motociclista sobrevivió sin ninguna herida tras grave accidente #LMUPY pic.twitter.com/E0HJtUOEWL — Unicanal (@Unicanal) 27 de diciembre de 2017

Todavía sin entender cómo se salvó, el hombre reconoció que ese incidente le dio el mejor regalo de Navidad de todos los tiempos: su vida.

"He conducido esta ruta todos los días durante años, y nunca he tenido un accidente. Pero el miércoles, no sé qué pasó con mi motocicleta", aseguró.

"De repente me encontré deslizándome fuera de control y en el camino un camión cruzó frente a mí", agregó.

Según consigna Daily Mail, En diálogo con el programa brasileño de asuntos actuales "Fantastico", reveló: "Mientras me deslizaba debajo del camión, recuerdo haber pensado, 'esto es todo'. 'Estoy muerto'. 'De ninguna manera saldré vivo de esto'".