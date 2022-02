Las redes sociales nos comunican, entretienen y en muchos casos nos ayudan también. Las experiencias que cuentan los usuarios nos pueden servir de ejemplo o nos alertan ante ciertos temas, o sencillamente nos divierten un rato y nos sacan una sonrisa, como los buenos momentos que viven los maestros, cuando un alumno tiene una ocurrencia graciosa y fuera de lo común.

Y es muy frecuente, especialmente cuando corrigen exámenes, que los docentes encuentren respuestas insólitas y desopilantes, ya que cuando no han estudiado muchos chicos escriben lo primero que se les ocurre, con tal de no entregar la hoja vacía. Saben que es muy difícil que hayan acertado con lo que les preguntaban, pero prefieren el error a admitir que no sabían.

Son muchos los maestros que comparten en las redes el ingenio infantil a la hora de hacer una prueba. Y este alumno conmovió a las redes con su mapa de la Argentina. En el examen de geografía, los chicos tenían que entregar un mapa coloreado con el nombre de cada provincia, para lo que había que saber identificarlas por su forma y ubicación. Y la maestra no pudo evitar sonreírse cuando vio como un alumno llamaba a la provincia de Santa Cruz.

“Encontré esta foto que alguna vez le saqué a un examen de alumno”, escribió en Twitter junto con la foto del examen. “Es fantástica!”, agregó la usuaria, que se define en Twitter como “artista plástica, vegetariana, libre y sin prejuicio”.

La foto muestra el mapa con las provincias coloreadas de diferentes colores, y sus nombres perfectamente ubicados, excepto la de Santa Cruz. El alumno se confundió y escribió “Juan Cruz”.

La publicación se volvió viral, y los mensajes comenzaron a comentar situaciones similares. “Juan Cruz tiene más onda”, opinaron. “La provincia fachera”, escribió otro usuario. “Tengo una provincia”, agregó un Juan Cruz.