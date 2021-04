No me extraño mas restricciones.



Tendremos restricciones todo el año, no solo en Argentina, en el mundo.



Esto es porque en todo el 2021, estaremos teniendo un aspecto de cuadratura entre Saturno(Limites) y Urano(Libertades). https://t.co/wLRAnsGg7a pic.twitter.com/MUiqGim1bZ